Truk Kontainer Kecelakaan di Tol Jagorawi, 1 Orang Terluka

BOGOR - Kecelakaan antara truk kontainer dengan mobil terjadi di Tol Jagorawi KM 23, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satu orang terluka dalam kejadian tersebut.

Kepala Induk PJR Tol Jagorawi AKP Budi mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Jumat sekira pukul 08.30 WIB. Awalnya, truk kontainer L 9678 UP dan mobil B 1357 EZS melaju dari arah Jakarta menuju Bogor.

"Di TKP info pengakuan sopir (truk) di salip dari kiri di lajur 1," kata Budi dalam keterangannya, Jumat (18/10/2024).

Truk kontainer tersebut kemudian oleng ke kanan dan sampingnya mobil mencoba menghindar. Namun, mobil ditabrak di belakang kendaraan nihil identitas.

"Truk oleng masuk row dan muatan kontainernya jatuh di bahu luar," ujarnya.

Beruntung, tidak ada korban meninggal dunia dalam kecelakaan ini. Hanya saja, pengemudi truk mengalami luka ringan lecet pada kiri sebelah kirinya.

"Masih tahap evakuasi truk," pungkasnya.

(Arief Setyadi )