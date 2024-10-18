Relawan RIDO Sediakan Makan Siang Gratis untuk Warga Jakarta Tiap Jumat

JAKARTA - Relawan pasangan Cagub-cawagub Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO menyediakan makan siang gratis untuk warga. Nasi tersebut diberikan untuk warga di tiap hari Jumat, baik menjelang ataupun sesudah Sholat Jumat.

"Jadi, dari relawan RIDO itu menyiapkan makan siang gratis, tiap hari Jumat, mau itu sebelum atau sesudah, di warteg-warteg dengan jumlah 150 (bungkus)," ujar Suswono di lokasi, Jumat (18/10/2024).

Menurutnya, semua itu dilakukan oleh relawan RIDO, yang mana masih terbatas karena menggunakan dana pribadi relawan. Meski begitu, paling tidak hal itu bisa membantu warga Jakarta.

Ke depan, kata dia, saat pasangan Ridwan Kamil-Suswono terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, program tersebut bisa diterapkan. Nantinya, bisa menggandeng CSR untuk merealisasikannya.

"Nanti wartegnya kalau ada makan gratis itu ada tulisannya Traktiran RIDO. Itu ada di beberapa titik, itu boleh untuk ojol, masyarakat biasa, khususnya jemaah salat Jumat karena wartegnya yang ada di dekat-dekat masjid," tuturnya.