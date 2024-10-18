Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mengenal Program Jumat Berkah RIDO, Sediakan 100 Porsi Makanan Gratis

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |14:29 WIB
Mengenal Program Jumat Berkah RIDO, Sediakan 100 Porsi Makanan Gratis
Jumat Berkah
A
A
A

JAKARTA - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono terus menyajikan program yang dekat masyarakat. Terbaru, mereka menghadirkan program Jumat berkah. 

"Program sekarang ini kita sedang berjalan di program jumat berkah untuk berbagi nasi kaum menengah ke bawah," kata anggota Relawan Ridwan Kamil, Abdul Ajid di salah satu warteg di Kebagusan, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2024). 

Ajid menjelaskan, terdapat 13 rumah makan yang mereka gandeng untuk menyediakan program Traktiran Ridwan Kamil. Belasan titik itu tersebar di Kelurahan Kebagusan dan Pasar Minggu. 

"Untuk setiap wartegnya kita ada 100 porsi," ujarnya. 

Sementara itu, calon wakil gubernur nomor urut 1, Suswono menghadiri jalannya program tersebut di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179142//lisa-Tfdh_large.jpg
Lisa Mariana Tersangka Pencemaran Nama Baik, Kenapa Tidak Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179111//lisa_mariana-HvbL_large.jpg
Dikabarkan Akan Ditahan Usai Ditetapkan Tersangka, Begini Reaksi Kubu Lisa Mariana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179095//lisa_mariana-JtI0_large.jpg
Ditetapkan Tersangka Kasus Ridwan Kamil, Lisa Mariana Dicecar 44 Pertanyaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179079//viral-QzjJ_large.jpg
5 Jam Diperiksa Bareskrim sebagai Tersangka, Lisa Mariana: Aku Bisa Beraktivitas Seperti Biasa Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/611/3179018//lisa_mariana-0WAD_large.jpg
Sebelum ke Bareskrim, Lisa Mariana Inginkan Air Gaib yang Bikin Penampilannya Langsung Cetar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179013//john_boy-2p4e_large.jpg
Pengacara Lisa Mariana Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Pemeriksaan Bareskrim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement