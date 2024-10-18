Mengenal Program Jumat Berkah RIDO, Sediakan 100 Porsi Makanan Gratis

JAKARTA - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono terus menyajikan program yang dekat masyarakat. Terbaru, mereka menghadirkan program Jumat berkah.

"Program sekarang ini kita sedang berjalan di program jumat berkah untuk berbagi nasi kaum menengah ke bawah," kata anggota Relawan Ridwan Kamil, Abdul Ajid di salah satu warteg di Kebagusan, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2024).

Ajid menjelaskan, terdapat 13 rumah makan yang mereka gandeng untuk menyediakan program Traktiran Ridwan Kamil. Belasan titik itu tersebar di Kelurahan Kebagusan dan Pasar Minggu.

"Untuk setiap wartegnya kita ada 100 porsi," ujarnya.

Sementara itu, calon wakil gubernur nomor urut 1, Suswono menghadiri jalannya program tersebut di kawasan Kembangan, Jakarta Barat.