HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Bilang Makan Siang Gratis Relawan RIDO Komitmen Dukung Program Prabowo

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |14:32 WIB
Ridwan Kamil Bilang Makan Siang Gratis Relawan RIDO Komitmen Dukung Program Prabowo
Ridwan Kamil bilang makan siang gratis dari Relawan RIDO komitmen dukung program Prabowo (Foto : MNC Media)
JAKARTA - Relawan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) berinisiatif untuk mentraktir makan siang bagi warga Jakarta setiap hari Jumat. Langkah itu ditujukan sebagai bentuk dukungan terhadap program makan bergizi gratis yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Hari ini relawan-relawan RIDO berinisiatif melakukan traktiran. Mudah-mudahan berkenan, sekaligus menunjukkan komitmen mendukung program Pak Prabowo, makan siang gratis," kata Ridwan Kamil saat ditemui di salah satu rumah makan di kawasan Jakarta Timur, Jumat (18/10/2024).

Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil mengatakan, traktiran makan siang gratis dar di ratusan titik di Jakarta. Ia berharap, warga Jakarta bisa menyambut baik atas kegiatan yang digagas oleh para relawan RIDO.

"Dilaksanakan ada di sekitar 250 titik di Jakarta. Mudah-mudahan warga merasa bahagia minimal hari Jumat, pulang Jumatan ada makan gratis," tuturnya.

Tak lupa, dirinya juga memgucapkan terima kasih pada relawan yang telah berinisiatif untuk mengadakan kegiatan tersebut. Dengan kegiatan itu, ia berharap, bisa dirasakan oleh masyatakat Jakarta.

"Dan kita harapkan tidak hanya saat kampanye, tapi juga nanti dalam lima tahun ke depan, kegiatan ini membawa rasa bahagia buat keluarga Jakarta," kata Kang Emil.

(Angkasa Yudhistira)

      
