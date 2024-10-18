Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dapat Makan Gratis dari Relawan RIDO, Pengemudi Ojol Bersyukur

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |14:53 WIB
Dapat Makan Gratis dari Relawan RIDO, Pengemudi Ojol Bersyukur
Traktiran RIDO
A
A
A

JAKARTA - Relawan pasangan Cagub-cawagub Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono menyediakan ratusan makam gratis untuk warga Jakarta di warteg yang ada di sejumlah titik wilayah Jakarta setiap Jumat. Warga, seperti pengemudi ojek online pun merasa bersyukur dengan adanya makan gratis tersebut.

"Sangat bersyukur sekali yah adanya makam gratis, sangat membantu kami karena tidak usah beli makan siang lagi," ujar salah satu pengemudi ojol, Ifin di lokasi, Jumat (18/10/2024).

Menurutnya, dia berharap program makan gratis untuk warga Jakarta bisa diterapkan saat pasangan Ridwan Kamil-Suswono terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta mendatang. Dia pun mendoakan agar pasangan Cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1 itu bisa menang dalam kontestasi Pilgub Jakarta 2024.

"Harapannya bisa diterapkan oleh Pemprov Jakarta nanti, karena ini sangat membantu sekali. Sudah ada makan gratis untuk anak sekolah, makanya sangat bermanfaat dan membantu kalau ada makan gratis untuk masyarakat biasa," katanya.

Berdasarkan pantauan, Cawagub Jakarta nomor urut 1, Suswono hadir dalam kegiatan makan gratis yang dilakukan oleh Relawan RIDO, tepatnya di Warteg Java Trans Agus Jaya Sekawan. Suswono berbincang dengan relawan RIDO dan para driver ojol dan warga, yang mana tak sedikit pula warga meminta berfoto selfie dengannya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179142//lisa-Tfdh_large.jpg
Lisa Mariana Tersangka Pencemaran Nama Baik, Kenapa Tidak Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179111//lisa_mariana-HvbL_large.jpg
Dikabarkan Akan Ditahan Usai Ditetapkan Tersangka, Begini Reaksi Kubu Lisa Mariana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179095//lisa_mariana-JtI0_large.jpg
Ditetapkan Tersangka Kasus Ridwan Kamil, Lisa Mariana Dicecar 44 Pertanyaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179079//viral-QzjJ_large.jpg
5 Jam Diperiksa Bareskrim sebagai Tersangka, Lisa Mariana: Aku Bisa Beraktivitas Seperti Biasa Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/611/3179018//lisa_mariana-0WAD_large.jpg
Sebelum ke Bareskrim, Lisa Mariana Inginkan Air Gaib yang Bikin Penampilannya Langsung Cetar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179013//john_boy-2p4e_large.jpg
Pengacara Lisa Mariana Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Pemeriksaan Bareskrim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement