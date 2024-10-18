Dapat Makan Gratis dari Relawan RIDO, Pengemudi Ojol Bersyukur

JAKARTA - Relawan pasangan Cagub-cawagub Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono menyediakan ratusan makam gratis untuk warga Jakarta di warteg yang ada di sejumlah titik wilayah Jakarta setiap Jumat. Warga, seperti pengemudi ojek online pun merasa bersyukur dengan adanya makan gratis tersebut.

"Sangat bersyukur sekali yah adanya makam gratis, sangat membantu kami karena tidak usah beli makan siang lagi," ujar salah satu pengemudi ojol, Ifin di lokasi, Jumat (18/10/2024).

Menurutnya, dia berharap program makan gratis untuk warga Jakarta bisa diterapkan saat pasangan Ridwan Kamil-Suswono terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta mendatang. Dia pun mendoakan agar pasangan Cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1 itu bisa menang dalam kontestasi Pilgub Jakarta 2024.

"Harapannya bisa diterapkan oleh Pemprov Jakarta nanti, karena ini sangat membantu sekali. Sudah ada makan gratis untuk anak sekolah, makanya sangat bermanfaat dan membantu kalau ada makan gratis untuk masyarakat biasa," katanya.

Berdasarkan pantauan, Cawagub Jakarta nomor urut 1, Suswono hadir dalam kegiatan makan gratis yang dilakukan oleh Relawan RIDO, tepatnya di Warteg Java Trans Agus Jaya Sekawan. Suswono berbincang dengan relawan RIDO dan para driver ojol dan warga, yang mana tak sedikit pula warga meminta berfoto selfie dengannya.

(Khafid Mardiyansyah)