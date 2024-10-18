Program Jumat Berkah RIDO Dapat Antusias Masyarakat

JAKARTA - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) menghadirkan program Jumat Berkah. Program tersebut ternyata menarik antusias masyarakat. .

Hal itu disampaikan Imam, pemilik warteg di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan yang menjadi salah satu penyedia program tersebut.

"Anak sekolah, orang pulang dari masjid," kata Imam saat ditemui di wartegnya, Jumat (18/10/2024).

Saat program tersebut berlangsung, setiap orang yang datang ke wartegnya akan dijelaskan tentang adanya program Jumat Berkah RIDO. "(100 porsi program Jumat berkah RIDO) habis setengah 12 (11.30 WIB)," ujarnya.

Atas positif respons dan bermanfaatnya bagi masyarakat, Imam berharap program tersebut terus berlanjut dan jumlah porsinya ditambah agar kebermanfatannya bisa dirasakan masyarakat lebih luas.