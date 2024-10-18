Berkunjung ke Pasar Bunga Rawa Belong, Suswono Bagikan Bunga ke Wartawan dan Emak-Emak

JAKARTA - Cawagub Jakarta, Suswono berkunjung ke Pasar Bunga Rawa Belong, Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Jumat (18/10/2024) siang tadi. Selain berbincang dengan para pedagang bunga, Suswono pun membagikan bunga pada awak media dan ibu-ibu di kawasan tersebut.

Berdasarkan pantauan, kedatangan Suswono ke Pasar Bunga Rawa Belong itu disambut oleh para pedagang bunga. Banyak pedagang yang meminta bersalaman dengan berfoto selfie dengan Suswono.

Suswono berjalan menyusuri pasar tersebut dan menyapa setiap pedagang. Dia pun berbincang dengan para pedagang di lapaknya masing-masing.