Ratusan Siswa di Tangsel Terpapar Cacar dan Gondongan, Sekolah Lockdown!

TANGERANG SELATAN - Ratusan siswa SMPN 8, Setu, Tangerang Selatan (Tangsel) terpapar cacar air dan gondongan. Karena penyebarannya terus meluas, sekolah pun menerapkan lockdown dan mengganti dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau daring.

Data terbaru pada Jumat (18/10/24), jumlah yang terpapar telah menurun dari 102 siswa menjadi 73 siswa. Namun PJJ terus akan dilakukan hingga tanggal 31 Oktober 2024.

"PJJ dimulai dari tanggal 17 Oktober sampai 31 Oktober," terang Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangsel, Dedi.

Cacar air yang menimpa siswa SMPN 8 itu mulai dilaporkan pada 11 Oktober 2024. Jumlah yang terpapar pun terus bertambah tiap minggu dengan sebaran hampir merata baik kelas 7, 8 dan kelas 9.

"Pihak sekolah sudah berkordinasi dengan dinas kesehatan melalui Puskesmas setempat untuk penanganannya," paparnya.