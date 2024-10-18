Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ratusan Siswa di Tangsel Terpapar Cacar dan Gondongan, Sekolah Lockdown!

Hambali , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |15:29 WIB
Ratusan Siswa di Tangsel Terpapar Cacar dan Gondongan, Sekolah <i>Lockdown</i>!
Sekolah di Tangsel lockdown gara-gara cacar air (Foto: Okezone/Hambali)
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Ratusan siswa SMPN 8, Setu, Tangerang Selatan (Tangsel) terpapar cacar air dan gondongan. Karena penyebarannya terus meluas, sekolah pun menerapkan lockdown dan mengganti dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau daring.

Data terbaru pada Jumat (18/10/24), jumlah yang terpapar telah menurun dari 102 siswa menjadi 73 siswa. Namun PJJ terus akan dilakukan hingga tanggal 31 Oktober 2024.

"PJJ dimulai dari tanggal 17 Oktober sampai 31 Oktober," terang Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangsel, Dedi.

Cacar air yang menimpa siswa SMPN 8 itu mulai dilaporkan pada 11 Oktober 2024. Jumlah yang terpapar pun terus bertambah tiap minggu dengan sebaran hampir merata baik kelas 7, 8 dan kelas 9.

"Pihak sekolah sudah berkordinasi dengan dinas kesehatan melalui Puskesmas setempat untuk penanganannya," paparnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/624/3177009//sienna_valencia-Ogz5_large.JPG
Raih Segudang Prestasi di Usia Dini, Sienna Valencia Bagikan Tips Bagi Jadwal Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175582//klakson-kRqt_large.png
Jangan Asal Klakson! Ini 3 Tempat yang Harus Dihindari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3175990//viral-TIuJ_large.jpg
Duh! Gedung Menara Pandang di Tangsel Kotor Terbengkalai, Sempat Digadang Jadi Ikon Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/624/3172679//sekolah-kXpy_large.jpg
Penyebab dan Solusi Link KIP Kuliah yang Tak Bisa Diakses atau Eror
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172133//presiden_prabowo_subianto-QESI_large.jpeg
Prabowo Bakal Bagikan 330 Ribu Smart TV untuk Sekolah di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/624/3171713//bantuan-uDPO_large.jpg
Cara Cairkan dan Besaran Bantuan Dana KJMU Semester Ganjil 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement