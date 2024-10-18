Viral! Penjual Mainan di Cengkareng Diduga Beri Tontonan Video Porno ke Anak-Anak

JAKARTA - Seorang penjual mainan anak-anak di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, yang belum diketahui identitasnya sedang diburu oleh polisi, karena diduga mempertontonkan video porno ke anak-anak yang membeli mainannya.

Dari rekaman video yang beredar, terlihat pelaku yang mengenakan kaos warna merah pudar dan bertopi hitam ditegur warga. Warga menilai perbuatan pelaku masuk ke kategori pelecehan.

Warga pun meminta pelaku untuk pergi dan mengancam bakal melapor ke RT bila pelaku masih menjual mainan di wilayah itu. Usai ditegur, pelaku pun langsung pergi membawa gerobak mainannya.

"Pelecehan itu namanya," kata seorang ibu-ibu sebagaimana dilihat dari video, Jumat (18/10/2024).