Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Penjual Mainan di Cengkareng Diduga Beri Tontonan Video Porno ke Anak-Anak

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |17:18 WIB
Viral! Penjual Mainan di Cengkareng Diduga Beri Tontonan Video Porno ke Anak-Anak
Video porno (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seorang penjual mainan anak-anak di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, yang belum diketahui identitasnya sedang diburu oleh polisi, karena diduga mempertontonkan video porno ke anak-anak yang membeli mainannya.

Dari rekaman video yang beredar, terlihat pelaku yang mengenakan kaos warna merah pudar dan bertopi hitam ditegur warga. Warga menilai perbuatan pelaku masuk ke kategori pelecehan. 

Warga pun meminta pelaku untuk pergi dan mengancam bakal melapor ke RT bila pelaku masih menjual mainan di wilayah itu. Usai ditegur, pelaku pun langsung pergi membawa gerobak mainannya.

"Pelecehan itu namanya," kata seorang ibu-ibu sebagaimana dilihat dari video, Jumat (18/10/2024). 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/627/3164199//kebakaran_apartemen-Cj35_large.jpg
Ngeri! Begini Detik-Detik Apartemen City Park Terbakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/320/3164291//menteri_koordinator_bidang_infrastruktur_dan_pembangunan_kewilayahan_agus_harimurti_yudhoyono_meresmikan_heliport_pertama_di_indonesia-l6zp_large.jpg
Resmikan Heliport Pertama di Indonesia, Menko AHY: Peluang Ekonomi dan Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/338/3157504//bang_jago_cengkareng_ditangkap-SCrQ_large.jpg
Ngaku Anggota Ormas, Bang Jago Cengkareng Todong PKL Pakai Sangkur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/610/3154183//ayah-EHYd_large.jpg
Ayah dan Anak Kompak Menjual Video Porno di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153205//ruko_suku_cadang_motor_di_cengkareng_kebakaran_13_mobil_pemadam_dikerahkan-5mBZ_large.jpg
Ruko Suku Cadang Motor di Cengkareng Kebakaran, 13 Mobil Pemadam Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/525/3142452//video_porno-LRBd_large.jpg
Parah! Siswa SMA Ini Pasang Kamera Tersembunyi di Kamar Mandi Sekolah dan Villa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement