Suswono Ingin Jadikan Pasar Tradisional di Jakarta Sebagai Sasaran Wisata

JAKARTA - Cawagub Jakarta, Suswono menyebutkan, ingin mengembangkan dan mempercantik pasar tradisional di Jakarta. Sehingga, bisa membuat pasar tersebut menjadi sasaran wisata dan menarik para pembeli.

"Ini menjadi inspirasi kita memang ada bagusnya supaya nanti bisa menjadi sasaran wisata ke depan. Sebagai kota global, tentu apa yang kita harapkan adalah destinasi wisatanya itu betul-betul banyak pilihan. Ingin cari bunga ke sini (Pasar Bunga Rawa Belong), cari tekstil ke Tanah Abang, dan sebagainya. Jadi ini memang rencana akan mengembangkan seperti itu," ujar Suswono di Pasar Bunga Rawa Belong, Kembangan, Jakarta Pusat pada Jumat (18/10/2024).

Menurutnya, sangat bagus bagi perkembangan Jakarta adanya Pasar Tradisional atau pasar tematik lainnya di Jakarta, seperti Pasar Bunga Rawa Belong, Jakarta Barat ataupun Pasar di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Maka itu, perlu adanya kolaborasi dengan berbagai pihak guna pengembangannya, khususnya dengan para penyuplai, seperti petani dan lainnya.

Selain itu, kata Cawagub Jakarta nomor urut 1 itu, pentingnya mempercantik pasar sekaligus menambah ruang terbuka hijau atau RTH di sekitar pasar tersebut. Dengan begitu, bisa menarik perhatian wisatawan pun bisa berkunjung dengan nyaman.

"Tentu tampilan dari pasar itu sendiri menarik, tapi sekaligus rekreasi sehingga memang perlu pasar-pasar itu di sampingnya ada area ruang terbuka hijau. Ibunya belanja, anak-anak bisa sambil bermain di ruang terbuka hijau, penataan tadi ruang terbuka hijau ini adalah bagian dari yang nanti tidak terpisahkan dengan pasar," tuturnya.