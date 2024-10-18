Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jumat Berkah, Relawan RIDO Bagikan 100 Paket Nasi Padang ke Warga Kemayoran 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |18:44 WIB
Jumat Berkah, Relawan RIDO Bagikan 100 Paket Nasi Padang ke Warga Kemayoran 
Traktiran RIDO
A
A
A

JAKARTA - Relawan Pasangan Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) melakukan Jumat Berkah dengan membagikan 100 porsi makanan gratis. Acara ini serentak dilakukan di lima wilayah Jakarta.

Salah satu Relawan RIDO, Velita memilih Rumah Makan (RM) Padang Cahaya Baru di Kemayoran, Jakarta Pusat untuk menyediakan 100 porsi makanan. Agar tak terjadi penumpukan di RM tersebut sistem pembagian melalui kupon.

"Untuk satu rumah makan itu kita kondisikan 100 porsi dan kemudian ini inisiatif kita sistemnya memakai kupon, artinya kupon itu memang kita buatakan hanya untuk membalance antara warung dengan kita," ujar wanita yang akrab disapa Lita.

"Karena dikhawatirkan nanti orang akan membludak warungnya yang rugi, biar rapih aja sistemnya," imbuhnya.

Dia mengaku acara ini sangat disambut antusias oleh warga sekitar. Dirinya pun juga merasa senang bisa sedikit membantu warga dengan memberikan makanan gratis tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179142//lisa-Tfdh_large.jpg
Lisa Mariana Tersangka Pencemaran Nama Baik, Kenapa Tidak Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179111//lisa_mariana-HvbL_large.jpg
Dikabarkan Akan Ditahan Usai Ditetapkan Tersangka, Begini Reaksi Kubu Lisa Mariana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179095//lisa_mariana-JtI0_large.jpg
Ditetapkan Tersangka Kasus Ridwan Kamil, Lisa Mariana Dicecar 44 Pertanyaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179079//viral-QzjJ_large.jpg
5 Jam Diperiksa Bareskrim sebagai Tersangka, Lisa Mariana: Aku Bisa Beraktivitas Seperti Biasa Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/611/3179018//lisa_mariana-0WAD_large.jpg
Sebelum ke Bareskrim, Lisa Mariana Inginkan Air Gaib yang Bikin Penampilannya Langsung Cetar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179013//john_boy-2p4e_large.jpg
Pengacara Lisa Mariana Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Pemeriksaan Bareskrim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement