Jumat Berkah, Relawan RIDO Bagikan 100 Paket Nasi Padang ke Warga Kemayoran

JAKARTA - Relawan Pasangan Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) melakukan Jumat Berkah dengan membagikan 100 porsi makanan gratis. Acara ini serentak dilakukan di lima wilayah Jakarta.

Salah satu Relawan RIDO, Velita memilih Rumah Makan (RM) Padang Cahaya Baru di Kemayoran, Jakarta Pusat untuk menyediakan 100 porsi makanan. Agar tak terjadi penumpukan di RM tersebut sistem pembagian melalui kupon.

"Untuk satu rumah makan itu kita kondisikan 100 porsi dan kemudian ini inisiatif kita sistemnya memakai kupon, artinya kupon itu memang kita buatakan hanya untuk membalance antara warung dengan kita," ujar wanita yang akrab disapa Lita.

"Karena dikhawatirkan nanti orang akan membludak warungnya yang rugi, biar rapih aja sistemnya," imbuhnya.

Dia mengaku acara ini sangat disambut antusias oleh warga sekitar. Dirinya pun juga merasa senang bisa sedikit membantu warga dengan memberikan makanan gratis tersebut.