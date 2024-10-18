Hadiri Maulid Nabi Muhammad SAW di Srengseng, Ridwan Kamil Diserbu Emak-Emak

JAKARTA - Calon Gubernur nomor urut satu, Ridwan Kamil menjadi pusat perhatian warga Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Banyak yang mendoakannya agar terpilih memimpin Jakarta lima tahun mendatang.

Momen ini terjadi ketika pria yang akrab disapa Kang Emil ini menghadiri acara peringatan maulid nabi Muhammad SAW di kediaman Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor, di Srengseng Sawah, Jaksel, Jumat (18/10/2024).

Mantan Gubernur Jawa Barat itu terlihat langsung mendapatkan sambutan antusias dari warga yang datang di acara tersebut, khususnya para ibu-ibu. Mereka langsung mengambil gambar dari gawainya masing-masing.