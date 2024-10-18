Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hadiri Maulid Nabi Muhammad SAW di Srengseng, Ridwan Kamil Diserbu Emak-Emak

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |18:59 WIB
Hadiri Maulid Nabi Muhammad SAW di Srengseng, Ridwan Kamil Diserbu Emak-Emak
Cagub DKI Nomor urut 1 Ridwan Kamil di Srengseng Jakbar (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur nomor urut satu, Ridwan Kamil menjadi pusat perhatian warga Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Banyak yang mendoakannya agar terpilih memimpin Jakarta lima tahun mendatang.

Momen ini terjadi ketika pria yang akrab disapa Kang Emil ini menghadiri acara peringatan maulid nabi Muhammad SAW di kediaman Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor, di Srengseng Sawah, Jaksel, Jumat (18/10/2024).

Mantan Gubernur Jawa Barat itu terlihat langsung mendapatkan sambutan antusias dari warga yang datang di acara tersebut, khususnya para ibu-ibu. Mereka langsung mengambil gambar dari gawainya masing-masing.

 

