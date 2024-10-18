Ridwan Kamil Diserbu Ibu-ibu Srengseng Sawah Jaksel saat Hadiri Acara Maulid Nabi

JAKARTA - Calon Gubernur nomor urut satu, Ridwan Kamil menjadi pusat perhatian warga Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Banyak yang mendoakannya agar terpilih memimpin Jakarta lima tahun mendatang.

Momen ini terjadi ketika pria yang akrab disapa Kang Emil ini menghadiri acara peringatan maulid nabi Muhammad SAW di kediaman Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor, di Srengseng Sawah, Jaksel, Jumat (18/10/2024).

Mantan Gubernur Jawa Barat itu terlihat langsung mendapatkan sambutan antusias dari warga yang datang di acara tersebut, khususnya para ibu-ibu. Mereka langsung mengambil gambar dari gawainya masing-masing.

Bahkan, banyak dari ibu-ibu yang mengejar Kang Emil dan mengajak foto bareng selesai acara. Tak sedikit dari ibu-ibu yang mendoakan agar Kang Emil menang di Pilkada Jakarta 2024.

"Semangat bapak, semoga menang ya," tutur salah seorang ibu-ibu kepada Kang Emil.

Kepada awak media, Kang Emil menyampaikan bahwa kedatangannya ini dalam rangka memenuhi undangan Afriansyah Noor yang juga merupakan sahabatnya. Ia juga mengaku kehadirannya ini dalam rangka memperkenalkan diri kepada warga Srengseng Sawah.

"Kemudian menyerap aspirasi-aspirasi sambil dengar ceramah mauludan," ujar Kang Emil.

(Khafid Mardiyansyah)