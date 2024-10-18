Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Beri Dukungan, FOSPI Jakarta: Kami Akan Libatkan Mahasiswa dan Pemuda Menangkan RIDO

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |19:17 WIB
Beri Dukungan, FOSPI Jakarta: Kami Akan Libatkan Mahasiswa dan Pemuda Menangkan RIDO
FOSPI
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) di Jakarta yang tergabung dalam Forum Sinergi Pemuda Islam (FOSPI), menyatakan dukungan kepada Paslon Cagub dan Cawagub Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO).

Dukungan itu telah dideklarasikan FOSPI di Kantor DPD Partai Golkar Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024). Dalam deklarasi itu, turut disaksikan oleh Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco.

"Kami pelajar, mahasiswa, pemuda Islam Jakarta yang terdiri dari kumpulan organisasi kepemudaan tergabung dalam posbi telah membaca visi misi serta komitmen, dan melihat kemampuan memimpin Jakarta, kami dengan tekad yang kuat serta Pertolongan Allah mendukung pasangan RIDO," ujar Ketua Harian FOSPI Jakarta Muhaimin saat memimpin deklarasi.

FOSPI Jakarta juga menyatakan akan bersatu dalam berbagai lapisan masyarakat untuk memastikan pesan, visi dan misi pasangan RIDO sampai ke masyarakat Jakarta.

FOSPI Jakarta juga akan melibatkan seluruh elemen masyarakat terkhusus pelajar, mahasiswa dan pemuda untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Tujuannya, untuk Jakarta yang lebih baik dalam upaya pemenangan RIDO dengan melakukan berbagai kegiatan positif yang terukur.

"Kami berkomitmen untuk memperjuangkan program-program yang akan membawa perubahan positif bagi Jakarta, termasuk dalam bidang pendidikan kesehatan transportasi dan lingkungan hidup," terang Muhaimin.

"Kami akan mengawasi setiap tahapan Pemilu untuk memastikan pelaksanaannya berlangsung jujur dan adil," tandasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      

