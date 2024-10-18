Jika Terpilih, Cagub RK Janji Tuntaskan Persoalan Judol dan Pinjol Ilegal yang Hantui Warga Jakarta

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta Nomor urut Satu, Ridwan Kamil berjanji akan langsung menyelesaikan persoalan judi online (Judol) dan pinjaman online (Pinjol) ilegal yang menjerat warga Jakarta belakangan ini. Ini menjadi salah satu fokus utama-nya jika kelak diberi amanah memimpin Jakarta lima tahun mendatang.

Hal ini dikatakan pria yang akrab disapa Kang Emil saat memberikan sambutan di acara peringatan maulid nabi Muhammad SAW yang digelar di kediaman Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2024).

"Karena hari ini sekarang saya pikir, banyak warga Jakarta terjerat pinjol, pinjaman online, suaminya terjerat judi online," kata Kang Emil.

Menurut dia, dua persoalan tersebut yang belakangan membuat daya beli turun di masyarakat. Uang yang seharusnya bisa membeli kebutuhan sehari-hari, justru lari untuk bermain judi online.

"Judi online itu modusnya setelah 3-4 kali main dimenangkan sisanya diporotin, ini yang mereka tidak paham, ini menyasar menengah bawah," ujarnya.