Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dukung RIDO di Pilkada, FOSPI Bakal Terjun Langsung ke Masyarakat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |19:29 WIB
Dukung RIDO di Pilkada, FOSPI Bakal Terjun Langsung ke Masyarakat
FOSPI
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) di Jakarta yang tergabung dalam Forum Sinergi Pemuda Islam (FOSPI) bakal langsung terjun ke masyarakat untuk memenangkan Paslon Cagub dan Cawagub Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO). Langkah itu dilakukan usai FOSPI menyatakan dukungan kepada RIDO di Pilkada 2024.

"Insya Allah dalam waktu dekat dan sesegera mungkin kita juga akan membantu tim kampanye daripada tim Pemenang RIDO untuk bisa langsung terjun ke teman-teman masyarakat, terutama khususnya adalah basis-basis daripada organisasi yang tergabung di FOSPI," kata Ketua Dewan Presidium FOSPI Jakarta, Achmal Junmiadi usai deklarasi di Kantor DPD Golkar Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Achmal mengatakan, FOSPI memiliki 12 OKP Islam yang tersebar di Jakarta. Untuk itu, ia bertekad akan memberi citra positif bagi pasangan RIDO ke masyarakat khususnya pada anak muda.

"Insya Allah akan mencoba memberikan citra positif yang baik terhadap pasangan Ridwan Kamil dan juga Pak Suswono kepada masyarakat, khususnya pada segmentasi para pemuda dan juga mayoritas umat Islam yang ada di Jakarta," ucapnya.

Ia menjelaskan, alasan akan menyasara anak muda lantaran mayoritas pemilih dari kalangan Generasi Milenial hingga Gen-Z. "Karena bagaimanapun kita sebagai jumlah pemilih terbanyak ya, ada sekitar 68% itu adalah pemuda di Jakarta dan juga mayoritas umat Islam. Sehingga itu yang kemudian akan menjadi segmentasi khusus kita," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179095//lisa_mariana-JtI0_large.jpg
Ditetapkan Tersangka Kasus Ridwan Kamil, Lisa Mariana Dicecar 44 Pertanyaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179079//viral-QzjJ_large.jpg
5 Jam Diperiksa Bareskrim sebagai Tersangka, Lisa Mariana: Aku Bisa Beraktivitas Seperti Biasa Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/611/3179018//lisa_mariana-0WAD_large.jpg
Sebelum ke Bareskrim, Lisa Mariana Inginkan Air Gaib yang Bikin Penampilannya Langsung Cetar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179013//john_boy-2p4e_large.jpg
Pengacara Lisa Mariana Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Pemeriksaan Bareskrim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179009//lisa-gbql_large.jpg
Lisa Mariana Penuhi Panggilan Polisi Sebagai Tersangka, Minta Doa Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178800//lisa_mariana-fiXl_large.jpg
Lisa Mariana Bakal Hadiri Pemeriksaan di Bareskrim Besok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement