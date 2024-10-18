Dukung RIDO di Pilkada, FOSPI Bakal Terjun Langsung ke Masyarakat

JAKARTA - Sejumlah organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) di Jakarta yang tergabung dalam Forum Sinergi Pemuda Islam (FOSPI) bakal langsung terjun ke masyarakat untuk memenangkan Paslon Cagub dan Cawagub Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO). Langkah itu dilakukan usai FOSPI menyatakan dukungan kepada RIDO di Pilkada 2024.

"Insya Allah dalam waktu dekat dan sesegera mungkin kita juga akan membantu tim kampanye daripada tim Pemenang RIDO untuk bisa langsung terjun ke teman-teman masyarakat, terutama khususnya adalah basis-basis daripada organisasi yang tergabung di FOSPI," kata Ketua Dewan Presidium FOSPI Jakarta, Achmal Junmiadi usai deklarasi di Kantor DPD Golkar Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Achmal mengatakan, FOSPI memiliki 12 OKP Islam yang tersebar di Jakarta. Untuk itu, ia bertekad akan memberi citra positif bagi pasangan RIDO ke masyarakat khususnya pada anak muda.

"Insya Allah akan mencoba memberikan citra positif yang baik terhadap pasangan Ridwan Kamil dan juga Pak Suswono kepada masyarakat, khususnya pada segmentasi para pemuda dan juga mayoritas umat Islam yang ada di Jakarta," ucapnya.

Ia menjelaskan, alasan akan menyasara anak muda lantaran mayoritas pemilih dari kalangan Generasi Milenial hingga Gen-Z. "Karena bagaimanapun kita sebagai jumlah pemilih terbanyak ya, ada sekitar 68% itu adalah pemuda di Jakarta dan juga mayoritas umat Islam. Sehingga itu yang kemudian akan menjadi segmentasi khusus kita," tuturnya.