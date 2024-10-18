Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Kemayoran Antusias Ikut Acara Jumat Berkah, Harapkan Kehadiran Ridwan Kamil

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |19:50 WIB
Warga Kemayoran Antusias Ikut Acara Jumat Berkah, Harapkan Kehadiran Ridwan Kamil
Warga berterima kasih untuk program Jumat Berkah RIDO
JAKARTA - Meskipun tak dihadiri sosok Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, ratusan warga Kemayoran, Jakarta Pusat tetap antusias mengikuti acara Jumat berkah. Acara pemberian makanan gratis itu diinisiasi oleh Relawan Pasangan Ridwan Kamil - Suswono (RIDO). 

Inayah (38) salah satu warga yang mengikuti acara ini menceritakan, andai saja Ridwan Kamil datang ke acara tersebut, maka akan banyak masa yang memadat Rumah Makan (RM) Padang Cahaya Baru di Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Warga pada nanyain pak Ridwan Kamil, 'ada pak Ridwan-nya ga' ya saya juga gatau ya kalau ada mungkin pada serentak datang," ucap Inayah di RM Padang Cahaya Baru, Jumat (18/10/2024).

Ia menilai kalau program jumat berkah ini merupakan kegiatan yang sangat membantu warga. Dia pun berharap setiap Minggunya acara ini bisa rutin digelar.

"Bagus Pak Ridwan Kamil, maksudnya mau terjun gitu ya mau ngebantu kek gini ya orang-orang susah, ya mudah-mudahan aja ya kedepannya lebih baik lagi," tuturnya.

Sementara itu, Salah satu Relawan RIDO, Velita menyebut ada 100 porsi makanan yang dibagikan secara gratis kepada warga. Pembagian itu menggunakan sistem kupon agar tak terjadi penumpukan di RM tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
