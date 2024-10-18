Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Antisipasi Kebakaran di Jakarta Akibat Rumah Padat, Begini Solusi Cawagub Suswono

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |20:06 WIB
Antisipasi Kebakaran di Jakarta Akibat Rumah Padat, Begini Solusi Cawagub Suswono
Suswono
A
A
A

JAKARTA - Cawagub Jakarta, Suswono menyebutkan, ada dua pilihan untuk mengantisipasi kerapnya kebakaran di rumah padat penduduk di Jakarta, yang mana sampai membuat warga sulit untuk evakuasi saat terjadi kebakaran besar.

"Jadi nanti ada dua pilihan. Pilihan pertama dengan hunian vertikal, yang kedua menata saja, itu dirapikan dengan rumah yang seragam," ujar Suswono pada wartawan, Jumat (18/10/2024).

Menurutnya, berdasarkan dialognya bersama para warga di pemukiman padat, mereka sejatinya menyambut jika dipindahkan ke hunian vertikal karena memang lahan yang sudah terbatas. Dia pun tak tega melihat para warga menempati rumah kecil dengan banyak keluarga, malahan sampai yang shift atau bergantian hanya untuk sekedar tidur. 

"Jadi, saya yakin mereka itu pada dasarnya hidup seperti itu pasti karena terpaksa, kalau mereka istilahnya harus diganti untung tentu saja, nanti pilihannya kan dua apakah dia kemudian mau mengambil rumah hunian vertikal yang pasti bisa terjangkau atau mungkin dia mau pulang kampung bisa saja kan, ini pilihan warga. Tapi intinya mereka mau dibenahi," tuturnya.

Dia mengungkap, rumah yang sangat padat memiliki potensi terjadinya kebakaran, ditambah lagi wilayah yang tak tertata membuat jalur evakuasi bagi warga saat terjadi kebakaran kesulitan. Di tahun 2023 lalu saja di Jakarta terjadi kasus lebih dari 1.300 peristiwa kebakaran.

Halaman:
1 2
      
