Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Undang di Acara Maulid Nabi, Wamenaker Harap Ridwan Kamil Bawa Hawa Sangat Bagus Bagi Jakarta

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |20:39 WIB
Undang di Acara Maulid Nabi, Wamenaker Harap Ridwan Kamil Bawa Hawa Sangat Bagus Bagi Jakarta
Wamenaker bersama Ridwan Kamil
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengundang secara khusus Calon Gubernur (Cagub) Jakarta 2024, Ridwan Kamil dalam acara peringatan maulid nabi Muhammad SAW di kediamannya, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2024).

"Kebetulan Bang RK ini sahabat lama saya waktu beliau jadi Walikota Bandung, kebetulan mau maju di DKI kenapa tidak saya undang, eh ada waktu beliau berkenan kerumah," kata Afriansyah Noor.

Ia bersyukur, Ridwan Kamil juga berkenan untuk menyapa warga Srengseng Sawah yang hadir dalam acara ini. Afriansyah Noor berharap, kehadiran Ridwan Kamil  membawa warna baru bagi Jakarta.

"Jadi mudahan-mudahan, kehadiran beliau di tengah ini semua memberikan hawa snagat bagus untuk Jakarta," ujarnya.

Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini juga menitipkan pesan kepada Ridwan Kamil jika kelak menjadi Gubernur. Pesan ini dirasa penting lantaran Jakarta yang akan menjadi Pusat perekonomian Nasional pasca tidak lagi menjadi Ibu Kota.

Pesan ini berkaitan dengan kesiapan untuk mencetak generasi muda dalam menghadapi Dunia kerja di masa yang akan datang.

"Vokasinya masyarakat Jakarta ini diberikan keahlian diberikan ketrampilan sehingga mereka bisa untuk menghidupi dirinya bekerja dan atau wirausaha itu yang kita ingin lakukan di ibu kota yang sekarang sudah jadi khusus Jakarta," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179142//lisa-Tfdh_large.jpg
Lisa Mariana Tersangka Pencemaran Nama Baik, Kenapa Tidak Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179111//lisa_mariana-HvbL_large.jpg
Dikabarkan Akan Ditahan Usai Ditetapkan Tersangka, Begini Reaksi Kubu Lisa Mariana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179095//lisa_mariana-JtI0_large.jpg
Ditetapkan Tersangka Kasus Ridwan Kamil, Lisa Mariana Dicecar 44 Pertanyaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179079//viral-QzjJ_large.jpg
5 Jam Diperiksa Bareskrim sebagai Tersangka, Lisa Mariana: Aku Bisa Beraktivitas Seperti Biasa Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/611/3179018//lisa_mariana-0WAD_large.jpg
Sebelum ke Bareskrim, Lisa Mariana Inginkan Air Gaib yang Bikin Penampilannya Langsung Cetar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179013//john_boy-2p4e_large.jpg
Pengacara Lisa Mariana Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Pemeriksaan Bareskrim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement