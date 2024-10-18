Undang di Acara Maulid Nabi, Wamenaker Harap Ridwan Kamil Bawa Hawa Sangat Bagus Bagi Jakarta

JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengundang secara khusus Calon Gubernur (Cagub) Jakarta 2024, Ridwan Kamil dalam acara peringatan maulid nabi Muhammad SAW di kediamannya, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2024).

"Kebetulan Bang RK ini sahabat lama saya waktu beliau jadi Walikota Bandung, kebetulan mau maju di DKI kenapa tidak saya undang, eh ada waktu beliau berkenan kerumah," kata Afriansyah Noor.

Ia bersyukur, Ridwan Kamil juga berkenan untuk menyapa warga Srengseng Sawah yang hadir dalam acara ini. Afriansyah Noor berharap, kehadiran Ridwan Kamil membawa warna baru bagi Jakarta.

"Jadi mudahan-mudahan, kehadiran beliau di tengah ini semua memberikan hawa snagat bagus untuk Jakarta," ujarnya.

Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini juga menitipkan pesan kepada Ridwan Kamil jika kelak menjadi Gubernur. Pesan ini dirasa penting lantaran Jakarta yang akan menjadi Pusat perekonomian Nasional pasca tidak lagi menjadi Ibu Kota.

Pesan ini berkaitan dengan kesiapan untuk mencetak generasi muda dalam menghadapi Dunia kerja di masa yang akan datang.

"Vokasinya masyarakat Jakarta ini diberikan keahlian diberikan ketrampilan sehingga mereka bisa untuk menghidupi dirinya bekerja dan atau wirausaha itu yang kita ingin lakukan di ibu kota yang sekarang sudah jadi khusus Jakarta," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)