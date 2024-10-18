Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dapat Dukungan FOSPI, Tim Pemenangan Yakin RIDO Menang Satu Putaran

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |20:50 WIB
Dapat Dukungan FOSPI, Tim Pemenangan Yakin RIDO Menang Satu Putaran
FOSPI
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco percaya diri Paslon Cagub dan Cawagub Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) bisa memenangkan Pilkada 2024.

Kepercayaan itu timbul setelah sejumlah organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) di Jakarta yang tergabung dalam Forum Sinergi Pemuda Islam (FOSPI) menyatakan dukungan pada RIDO.

"Alhamdulillah tiap hari ada deklarasi dari berbagai macam ormas maupun relawan, dan ini akan bertambah terus, makin besar dukungan-dukungan itu," kata Baco usai hadiri deklarasi di Kantor DPD Golkar Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Atas dasar itu, ia meyakini pasangan RIDO bisa memenangkan Pilkada 2024 satu putaran. "Sehingga kita yakin dan percaya insyaallah Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono bisa jadi gubernur dan wakil gubernur pada tanggal 27 November 2024 nanti," terangnya.

Baco berkata, FOSPI Jakarta akan langsung bergerak dan turun ke masyarakat. Ia mengatakan, dukungan FOSPI didasari atas kepercayaan terhadap pasangan RIDO yang bisa buat Jakarta maju.

"Setelah ini juga mereka akan membantu tim pemenangan dalam mensosialisasikan pasangan RIDO ini melalui program-program aksi yang sedang dipersiapkan oleh tim pemenangan Provinsi DKI Jakarta," tandasnya.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
