Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Didukung FOSPI Jakarta, Tim Pemenangan RIDO Minta Counter Wacana Golput di Pilkada

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |21:02 WIB
Didukung FOSPI Jakarta, Tim Pemenangan RIDO Minta <i>Counter</i> Wacana Golput di Pilkada
FOSPI
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco meminta Forum Sinergi Pemuda Islam (FOSPI) untuk meng-counter ajakan untuk golput di Pilkada Jakarta 2024. Permintaan itu dilayangkan usai FOSPI menyatakan dukungan kepada Paslon Cagub dan Cawagub Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO).

"Ya, dalam kesempatan tadi saya menyampaikan kepada teman-teman FOSPI bahwa teman-teman punya kewajiban untuk melawan, menjaga, mengcounter berbagai macam isu yang tidak baik terhadap kelangsungan demokrasi kita," kata Baco usai deklarasi.

"Salah satunya adalah isu-isu mengenai atau ajakan-ajakan mengenai untuk memilih tiga-tiganya atau mencoblos tiga-tiganya atau ajakan untuk golput," imbuhnya.

Baco menilai, Pilkada merupakan momentum yang tepat untuk masyarakat menentukan pilihan pemimpin. Menurutnya, belum tentu pemilu selanjutnya Indonesia diberi kesempatan untuk memilih calon pemimpin kepala daerah.

"Saya sampaikan pada mereka bahwa jangan sia-siakan hak yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dan oleh negara kepada kita sekali dalam 5 tahun. Karena belum tentu pemilu berikutnya kita punya kesempatan untuk memilih gubernur kalau kita tidak dipanggil oleh Allah SWT," tutur Baco.

"Dan belum tentu ke depan aturan pemilihan langsung ini juga masih bertahan, walaupun kita berharap proses demokrasisasi dengan cara pemilihan langsung ini bisa tetap kita abadikan di Indonesia dan di Jakarta," tandasnya.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179142//lisa-Tfdh_large.jpg
Lisa Mariana Tersangka Pencemaran Nama Baik, Kenapa Tidak Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179111//lisa_mariana-HvbL_large.jpg
Dikabarkan Akan Ditahan Usai Ditetapkan Tersangka, Begini Reaksi Kubu Lisa Mariana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179095//lisa_mariana-JtI0_large.jpg
Ditetapkan Tersangka Kasus Ridwan Kamil, Lisa Mariana Dicecar 44 Pertanyaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179079//viral-QzjJ_large.jpg
5 Jam Diperiksa Bareskrim sebagai Tersangka, Lisa Mariana: Aku Bisa Beraktivitas Seperti Biasa Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/611/3179018//lisa_mariana-0WAD_large.jpg
Sebelum ke Bareskrim, Lisa Mariana Inginkan Air Gaib yang Bikin Penampilannya Langsung Cetar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179013//john_boy-2p4e_large.jpg
Pengacara Lisa Mariana Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Pemeriksaan Bareskrim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement