RK Pastikan Bakal Buka Ruang Anak Muda Magang di Perusahaan Internasional di Jakarta

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) nomor urut satu, Ridwan Kamil memastikan akan membuka ruang atau kesempatan bagi anak-anak muda untuk bisa menjalankan program magang di perusahaan-perusahaan Internasional di Jakarta.

Hal itu diungkapkan pria yang akrab disapa Kang Emil usai menghadiri acara Maulid Nabi di kediaman Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor di kawasan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2024).

Kang Emil menyampaikan bahwa dirinya telah menyampaikan gagasan ini pada forum Chamber of Commerce. Dimana, dalam forum tersebut, hadir sejumlah perwakilan dari mancanegara.

"Saya mau bikin gagasan, bisa nggak perusahan-perusahaan di Jakarta yang juga telah berafiliasi dengan global melakuman program permagangan. Sehingga minimal sebelum kerja yang full, anak-anak Jakarta, Gen Z ini pernah ada pengalaman berinteraksi dalam dunia bisnis internasional itu harapan saya dan mereka kelihatannya setuju," kata Kang Emil.

Selain itu, Kang Emil menyebut tidak hanya di perusahann swasta, anak-anak muda juga bisa menjalani program magang di institusi pemerintahan. Seperti di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga pemerintah Provinsi (Pemprov).