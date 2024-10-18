Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

RK-Suswono Luncurkan Program Maghrib Mengaji, Ini Alasannya

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |22:31 WIB
RK-Suswono Luncurkan Program Maghrib Mengaji, Ini Alasannya
Cawagub Jakarta nomor urut 1 Suswono (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) meluncurkan program "Maghrib Mengaji." Program itu, untuk memperbaiki karakter generasi mendatang yang dilandasi dengan nilai-nilai agama.

Peluncuran itu dilakukan Suswono bakda Maghrib di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Jumat (18/10/2024). Suswono mengatakan, pihaknya ingin mengembalikan kondisi saat ini dengan para leluhur Betawie terdahulu.

"Oleh karena itu, satu kondisi atau suatu situasi yang dulu sudah terbiasa, yang dilakukan oleh masyarakat Betawi khususnya, yaitu mahir mengaji, khususnya di suro atau di langgar atau di musola atau di masjid-masjid adalah sesuatu yang biasa," kata Suswono dalam sambutannya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/338/3095507//calon_gubernur_jakarta_terpilih_pramono_anung-AIEQ_large.jpg
Pramono Bakal Akomodir Program Paslon Lain saat Pimpin Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/338/3095237//ridwan_kamil_dan_pramono_anung-mczW_large.jpg
Ridwan Kamil Peluk dan Cium Tangan Pramono, Sampaikan Selamat Menjadi Gubernur Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/338/3095226//ridwan_kamil-fqoZ_large.jpg
Pilkada Jakarta Usai, Ridwan Kamil : Tak Ada Kata Akhir dalam Pengabdian kepada Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/338/3093535//rekapitulasi_pilkada_jakarta_2024-DPNA_large.jpg
Rekapitulasi Pilkada Jakarta, Saksi RK-Suswono Walk Out dan Saksi Dharma-Kun Enggan Tanda Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/338/3093401//sekretaris_tim_sukses_rido_basri_baco-UZep_large.jpg
Terkait Kasus TPS 28 Pinang Ranti, Tim RIDO Bakal Laporkan Bawaslu Jaktim dan Jakarta ke DKPP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/338/3093383//tim_hukum_gerindra_saat_jumpa_pers_pilkada-PEhb_large.jpg
Distribusi Undangan Memilih Tak Merata, Tim Hukum Gerindra Duga Ada Kecurangan Pilkada Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement