RK-Suswono Luncurkan Program Maghrib Mengaji, Ini Alasannya

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) meluncurkan program "Maghrib Mengaji." Program itu, untuk memperbaiki karakter generasi mendatang yang dilandasi dengan nilai-nilai agama.

Peluncuran itu dilakukan Suswono bakda Maghrib di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Jumat (18/10/2024). Suswono mengatakan, pihaknya ingin mengembalikan kondisi saat ini dengan para leluhur Betawie terdahulu.

"Oleh karena itu, satu kondisi atau suatu situasi yang dulu sudah terbiasa, yang dilakukan oleh masyarakat Betawi khususnya, yaitu mahir mengaji, khususnya di suro atau di langgar atau di musola atau di masjid-masjid adalah sesuatu yang biasa," kata Suswono dalam sambutannya.