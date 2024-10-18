Suswono Tegaskan Program Maghrib Mengaji Bukan Isu SARA!

JAKARTA - Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Suswono membantah kabar program "Maghrib Mengaji" merupakan bentuk isu SARA. Ia menegaskan, program itu ditujukan agar anak-anak yang memeluk agama Islam bisa fasih membaca Alquran.

Pernyataan itu dilontarkan Suswono, saat meluncurkan program maghrib mengaji di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Suswono mengatakan, program maghrib mengaji digagas atas dasar dialog dengan para orang tua. Ia berkata, para orang tua berharap agar budaya mengaji di tempat ibadah muslim bisa berjalan kembali.

"Itulah harapan dari dialog dengan orang tua, dialog dengan warga yang prihatin dan cemas akan masa depan anak-anaknya dimana sudah sesuatu yang lumrah seorang muslim tentu harus akrab dengan kitab sucinya. Akrabnya dari mana? Tentu saja dari kemampuan dia membaca, kebetulan Alquran itu berbahasa Arab," kata Suswono saat memberi sambutan.