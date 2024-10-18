Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Suswono Tegaskan Program Maghrib Mengaji Bukan Isu SARA!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |23:35 WIB
Suswono Tegaskan Program Maghrib Mengaji Bukan Isu SARA!
Cawagub Jakarta nomor urut 1 Suswono (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Suswono membantah kabar program "Maghrib Mengaji" merupakan bentuk isu SARA. Ia menegaskan, program itu ditujukan agar anak-anak yang memeluk agama Islam bisa fasih membaca Alquran.

Pernyataan itu dilontarkan Suswono, saat meluncurkan program maghrib mengaji di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Suswono mengatakan, program maghrib mengaji digagas atas dasar dialog dengan para orang tua. Ia berkata, para orang tua berharap agar budaya mengaji di tempat ibadah muslim bisa berjalan kembali.

"Itulah harapan dari dialog dengan orang tua, dialog dengan warga yang prihatin dan cemas akan masa depan anak-anaknya dimana sudah sesuatu yang lumrah seorang muslim tentu harus akrab dengan kitab sucinya. Akrabnya dari mana? Tentu saja dari kemampuan dia membaca, kebetulan Alquran itu berbahasa Arab," kata Suswono saat memberi sambutan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/338/3095835//pramono_anung_dan_rano_karno-0HE2_large.jpg
Pramono-Rano Bakal Adopsi Program RIDO dan Dharma-Kun, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/338/3095507//calon_gubernur_jakarta_terpilih_pramono_anung-AIEQ_large.jpg
Pramono Bakal Akomodir Program Paslon Lain saat Pimpin Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/338/3095237//ridwan_kamil_dan_pramono_anung-mczW_large.jpg
Ridwan Kamil Peluk dan Cium Tangan Pramono, Sampaikan Selamat Menjadi Gubernur Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/338/3095226//ridwan_kamil-fqoZ_large.jpg
Pilkada Jakarta Usai, Ridwan Kamil : Tak Ada Kata Akhir dalam Pengabdian kepada Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/338/3095112//ridwan_kamil-U5mv_large.JPG
Tak Ajukan Gugatan ke MK, Kang Emil: RIDO Ingin Beri Contoh Politik Santun dan Kompetisi Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/338/3095116//pilkada-5SpO_large.jpg
Ridwan Kamil Minta Masukan Prabowo dan Pimpinan Partai Sebelum Putuskan Tak Gugat Pilkada Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement