HOME NEWS MEGAPOLITAN

Didukung Ribuan Anggota Komunitas Motor, Ridwan Kamil: Mereka Minta Difasilitasi

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |05:50 WIB
Didukung Ribuan Anggota Komunitas Motor, Ridwan Kamil: Mereka Minta Difasilitasi
Ridwan Kamil (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) mengaku sangat senang mendapat dukungan dari ribuan anggota komunitas motor yang tergabung dalam 'Bikers Jakarta Bersatu'.

Pria yang akrab disapa Kang Emil itu menjelaskan bahwa para bikers dari berbagai komunitas meminta agar difasilitasi untuk menjalankan hobinya.

"Rekan-rekan media, di waktu yang larut ini saya berbahagia ada 50-an lebih komunitas motor yang bergabung dalam Bikers Jakarta Bersatu ingin difasilitasi di lima tahun mendatang oleh pemimpinnya," kata Kang Emil di Stadion Rawa Badak Jakarta Utara, Jumat (18/10/2024) malam.

Mantan gubernur Jawa Barat itu pun menegaskan, bahwa ia bersama Suswono berjanji untuk menjadi ayah bagi para komunitas motor. Terlebih Kang Emil juga mengaku bahwa dirinya adalah anak motor.

"Dan saya tanda tangan tadi sebuah komitmen agar bisa membersamai anak-anak ini sehingga hobinya tersalurkan," katanya.

Namun Kang Emil meminta agar para anggota komunitas motor dapat membawa citra positif, dan menghilangkan stigma bahwa kelompok tersebut identitik dengan kriminalitas.

"Semangat kebersamaannya tersalurkan dan mengubah citra dari mungkin citranya kalau motoran identik geng motor, kita nanti bikin kegiatan-kegiatan yang positif," katanya.
 

(Fakhrizal Fakhri )

      
