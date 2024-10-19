Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Program Tanam 3 Juta Pohon, Ridwan Kamil Bakal Libatkan Ribuan Anggota Komunitas Motor 

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |06:02 WIB
Program Tanam 3 Juta Pohon, Ridwan Kamil Bakal Libatkan Ribuan Anggota Komunitas Motor 
Ridwan Kamil (Foto: MPI)
JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) menegaskan bahwa dirinya bersama Suswono bakal melibatkan ribuan anggota komunitas motor, dalam program penghijauan yang mereka miliki di Jakarta.

"Kan saya tadi mau nanam 3 juta pohon, saya butuh pasukan, nah ini pasukannya banyak banget, dan orang-orangnya semangat-semangat," kata RK usai touring bersama Bikers Jakarta Bersatu di Stadion Rawa Badak Jakarta Utara, Jumat (18/10/2024) malam.

Pria yang akrab disapa Kang Emil itu mengaku ingin mengubah stigma buruk masyarakat kepada komunitas motor, yang acap kali dianggap sebagai pelaku kriminal.

"Jakarta kan panas, kita ada rencana nanam 3 juta pohon selama 3 tahun Biar suhu turun 2 derajat, biar polusi kemakan oleh daun-daun pohon, siapa lagi kalau saya enggak minta tolong ke Bikers Jakarta Bersatu. Betul?," katanya.

"Nah itulah nanti difoto, dikontenin kan, jadi berita, oh ternyata komunitas motor ini banyak banget kebermanfaatan untuk masyarakatnya," sambungnya.

Mantan Gubernur Jawa Barat itu mengaku ingin melibatkan komunitas motor di setiap kegiatan positif, salah satunya pada program penghijauan, agar memberikan citra positif.

 

