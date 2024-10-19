Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cerita Ridwan Kamil Kaget Tiba-Tiba Istrinya Jadi Ketua Komunitas Motor 

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |06:12 WIB
JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 2, Ridwan Kamil (RK) bercerita bahwa dirinya sempat terkejut ketika mendengar sang istri, Atalia Praratya menjadi ketua komunitas motor.

Awalnya RK menjelaskan bahwa dirinya sangat senang mendapat dukungan dari Bikers Jakarta Bersatu, dan berjanji bakal menjadi ayah untuk komunitas motor, terlebih dirinya dan sang istri juga merupakan anak motor.

"Kalau enggak percaya ya, tinggal google sekarang Ridwan Kamil motor vespa, Ridwan Kamil motor anu, anu, anu pasti ada. Karena memang saya anak motor," kata RK usai touring bersama Bikers Jakarta Bersatu di Stadion Rawa Badak Jakarta Utara, Jumat (18/10/2024) malam.

Karena kecintaannya pada motor, kata RK, ia kemudian meracuni sang istri agar menyukai hal serupa. Mantan gubernur Jawa Barat itu pun menghadiahi istrinya motor yang telah di custom.

"Nah, saya kasih tahu lagi ya satu cerita. Saya punya istri tahu kan, Ibu Cinta, tahu ya? Dia ketua komunitas motor coba. Istri saya itu ketua komunitas motor namanya The Jarling," katanya.

"Ini bahasa sunda ya, jarnya jarambah, jarambah itu sembarangan. Lin tuh ulin, jadi main-main sembarangan kira-kira begitu lah, The Jarling. Itu ada ya, kostumnya kuning-kuning oranye. Jadi istri saya juga emang hobi motor," sambungnya.

Mantan Wali Kota Bandung itu mengungkap bahwa istrinya menjadi satu hobi dengannya, dan diam-diam menjadi ketua komunitas motor the jarling.

"Kenapa istri saya hobi motor? Tadi ini sukanya dibonceng selama 20 tahun menikah kan. Lama-lama tiap saya bonceng nih, istri saya selalu ngantuk. Helmnya tuh kan kebaduk-baduk ke depan kan. Saya ceritain enaknya nyetir sendiri, saya bilang kena angin kan, adem," katanya.

 

