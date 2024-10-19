Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kangen Touring, RK Motoran Bareng Ribuan Bikers Jakarta Bersatu di Jakut

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |06:46 WIB
Kangen Touring, RK Motoran Bareng Ribuan Bikers Jakarta Bersatu di Jakut
Ridwan Kamil (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) mengaku sangat kangen dengan kegiatan touring, terlebih dirinya sedang sibuk dengan masa kampanye jelang Pilgub 2024.

Pria yang akrab disapa kang Emil itu pun mengaku sangat bersemangat saat mendengar ada acara 'Night Ride Bikers Jakarta Bersatu'. Dia langsung bergegas meminta untuk bergabung dalam acara tersebut.

"Saya jujur, sangat kangen riding," kata Kang Emil di Stadion Rawa Badak Jakarta Utara, Jumat (18/10/2024) malam.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, RK tiba di Stadion Rawa Badak Jakarta Utara pada pukul 23.10 WIB bersama dengan ribuan anggota komunitas motor.

Terlihat Kang Emil mengenakan motor listrik berwarna kuning dan helm kuning. Dia nampak antusias mengikuti kegiatan night ride tersebut, hal itu tergambar dari senyumnya saat mengendarai motor.

Diketahui, Stadion Rawa Badak merupakan titik akhir atau titik kumpul setelah Kang Emil dan ribuan anggota komunitas motor melakukan touring.

Adapun rute touring kegiatan 'Night Ride Bikers Jakarta Bersatu' dimulai dari Jakarta Internasional Stadium (JIS), Danau Sunter Barat, Danau sunter Selatan, Mitra Sunter boulevard, Yos Sudarso, Pasar ular, Plumpang Semper, Alur Laut, dan terakhir di Stadion Rawa Badak.
 

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
