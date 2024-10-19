Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Catat! Tarif MRT Rp1 saat Pelantikan Presiden dan Wapres Besok

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |07:30 WIB
Catat! Tarif MRT Rp1 saat Pelantikan Presiden dan Wapres Besok
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - PT MRT Jakarta menerapkan tarif khusus Rp1 kepada para masyarakat saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 besok.

“Rp1 dari Republik Indonesia! Teman MRT, dalam rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 di tanggal 20 Oktober 2024, kamu hanya perlu membayar Rp1 aja untuk naik MRT,” demikian keterangan MRT yang disampaikan melalui akun Instagramnya @mrtjktinfo dilihat Sabtu (19/10/2024).

PT MRT pun meminta kepada seluruh masyarakat untuk memastikan syarat dan ketentuan berkaitan dengan harga tersebut. Selain itu, masyarakat juga diimbau selalu menjaga kebersihan dan mematuhi peraturan yang ada.

“Yuk, cek syarat ketentuan dan info umum selengkapnya berikut ini untuk #JelajahiJakarta bareng MRT. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan mematuhi aturan yang ada untuk keamanan dan kenyamanan bersama saat bermobilisasi menggunakan MRT Jakarta, ya!,” jelasnya.

Sebagai informasi, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan diselenggarakan di Gedung MPR-DPR, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024) besok.

Di sisi lain, Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono menyampaikan bahwa ada 13 panggung hiburan rakyat yang disiapkan di sepanjang Sudirman-Thamrin saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

 

