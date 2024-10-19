Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Pedagang Mainan di Cengkareng Diduga Tontonkan Video Syur ke Anak

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |08:30 WIB
Viral Pedagang Mainan di Cengkareng Diduga Tontonkan Video Syur ke Anak
Pedagang tontonkan video syur ke anak (Foto: tangkapan layar)
JAKARTA - Viral sebuah video di media sosial (medsos) memperlihatkan aksi seorang pedagang mainan diduga mempertontonkan video syur kepada anak-anak di wilayah Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat.

Dari video yang dilihat Sabtu (19/10/2024), disebutkan bahwa pedagang mainan memiliki modus memberikan film porno dari ponselnya jika ada anak yang membeli.

Terlihat dalam video pedagang yang mengenakan baju lengan panjang berwarna merah dan biru tengah ditegur oleh warga akibat aksi yang dilakukan terhadap anak-anak di lokasi.

“Jangan kaya gitu banyak anak-anak yang ngadu. Daripada RT yang datang nanti diamuk dilaporin pak. Enggak boleh pak itu namanya pelecehan anak,” ucap orang yang berada di video itu.

Sementara itu tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut pedagang mainan keliling tersebut. Setelahnya pedagang mainan itu langsung pergi meninggalkan lokasi.

Halaman:
1 2
      
