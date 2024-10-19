Petugas Damkar Depok Gugur Usai Padamkan Kebakaran Rumah Potong Ayam Pasar Cisalak

DEPOK - Satu petugas pemadam kebakaran (Damkar) Kota Depok bernama Martinnius Reja Panjaitan dari UPT Damkar Cimanggis gugur dalam pemadaman rumah potong ayam di Pasar Cisalak, Cimanggis, Kota Depok pada Jumat 18 Oktober 2024 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kasi Penyelamatan Dinas Damkar Kota Depok, Tessy Haryati.

"Betul. Penyebab kami kurang paham, medis yang paham, meninggal dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Sentra Medika Cimanggis dalam ambulans," kata Tessy saat dikonfirmasi, Sabtu (19/10/2024).

Tessy menyebut bahwa korban mengeluh sesak pernafasan setelah selesai pemadaman dan proses pendinginan.

"Yang bersangkutan mengeluh sesak. Setelah selesai pemadaman masih proses pendinginan," ujarnya.

Tessy menjelaskan rumah potong ayam yang terbakar seluas 1 hektar dan bangunan dua lantai. Sebanyak 10 unit dan puluhan personil dikerahkan dalam proses pemadaman.

"Kita di Pasar Cisalak ya yang kebetulan rumah potong ayam luasnya sekitar 1000 meter persegi dua lantai. 10 unit 40 personil kami kerahkan. Dugaan sementara konsleting listrik," ungkapnya.



(Fakhrizal Fakhri )