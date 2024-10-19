Petugas Pemadam Gugur, Kebakaran Rumah Potong Ayam di Depok Diduga Disebabkan Korsleting Listrik

Kebakaran rumah potong ayam di Pasar Cisalak (Ist)

DEPOK - Kepala Seksi (Kasi) Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Depok, Tessy Haryati menjelaskan rumah potong ayam di Pasar Cisalak, Cimanggis, Depok yang terbakar pada Jumat (18/10/2024) malam seluas 1 hektar dan bangunan dua lantai. Sebanyak 10 unit dan puluhan personel dikerahkan untuk memadamkan kebakaran yang diduga disebabkan korsleting listrik.

"Kita di Pasar Cisalak ya yang kebetulan rumah potong ayam luasnya sekitar 1000 meter persegi dua lantai. 10 unit 40 personel kami kerahkan. Dugaan sementara konsleting listrik," kata Tessy saat dikonfirmasi, Sabtu (19/10/2024).

Ia menyebut satu petugas juru padam bernama Martinnius Reja Panjaitan (31) dari UPT Damkar Cimanggis gugur dalam pemadaman rumah potong ayam.

"Betul. Penyebab kami kurang paham, medis yang paham, meninggal dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Sentra Medika Cimanggis dalam ambulans," ujarnya.

Tessy menyebut, korban mengeluh sesak napas setelah selesai pemadaman dan proses pendinginan.

"Yang bersangkutan mengeluh sesak. Setelah selesai pemadaman masih proses pendinginan," ungkapnya.



(Erha Aprili Ramadhoni)