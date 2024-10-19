Ibu dan Bayi 2 Bulan Tewas di Depok, Ditemukan Luka di Sekujur Tubuh

Ibu dan bayi 2 bulan tewas di Depok, ditemukan luka di sekujur tubuh. (Ist)

DEPOK - Mayat ibu dan anak ditemukan di sebuah rumah kontrakan di wilayah Pondok Petir, Bojongsari, Kota Depok, pada Kamis (17/10/2024) malam. Di tubuh keduanya ditemukan luka lebam. Kedua mayat itu adalah yaitu wanita berinisial EO (25) dan bayinya AS berusia 2 bulan.

"Ada seorang ibu dengan seorang bayi, bayinya usia dua bulan, itu memang terdapat luka-luka di beberapa bagian tubuh korban. Kita mendapatkan informasi itu dari suaminya, suaminya lapor ke polisi, akhirnya kita ke sana untuk cek TKP," kata Kapolres Metro Depok, Kombes Arya Perdana, kepada wartawan, Sabtu (19/10/2024).

Di tubuh bayi malang itu ditemukan luka lebam di bagian muka dan pergelangan. Sementara sang ibu mengalami luka di sejumlah bagian tubuh, termasuk mulut.

"Kalau dari bayinya itu ada lebam biru pada bagian muka dan pergelangan. Kalau ibu yang meninggal itu ada luka pada bagian mulut dan beberapa lebam di beberapa bagian tubuhnya," ujarnya.

Polisi juga terus mengusut adanya luka di leher EO.

"(Luka bagian leher-red) itu kita masih dalami. Apakah luka jeratan, gores atau apa kita masih dalami," ucapnya.

Arya menyebut dua jasad ibu dan bayi tengah dilakukan autopsi di RS Polri Kramatjati untuk mengungkap penyebab kematiannya.

"Saat ini dari Puslabfor, pihak kedokteran masih melakukan autopsi. Hari ini masih dilakukan penyelidikan apa yang terjadi sebenarnya di sana. Apakah ini memang meninggal karena obat atau ada tindakan sesuatu kita masih dalami," ujarnya.