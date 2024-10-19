Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Aula Puskesmas Citeureup Bogor Terbakar

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |11:12 WIB
Aula Puskesmas Citeureup Bogor Terbakar
Kebakaran aula puskesmas (Foto: Damkar)
A
A
A

BOGOR - Ruangan aula yang berada di Puskesmas Citeureup, Kabupaten Bogor, terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini.

Komandan Regu (Danru) Damkar Sektor Citeureup Gengen mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 04.55 WIB pagi tadi. Tim Damkar Sektor Citeurep pun bergegas menuju lokasi kebakaran tersebut.

"Tiga unit Sektor Citeureup sama 1 unit dari Indocement," kata Gengen dalam keterangannya, Sabtu (19/10/2024).

Adapun yang terbakar meruapakan ruangan aula Puskesmas Citeureup yang berada di lantai 2. Belum diketahui pasti sumber atau penyebab kebakaran.

"Masih penyelidikan," tambahnya.

Sekitar 2 jam, api berhasil dipadamkan oleh petugas. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan api juga tidak sampai merembet ke ruangan lainnya.

"(Ruang perawatan) Aman, posisi juga lagi sepi," pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
