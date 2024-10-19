Ridwan Kamil soal Silaturahmi dengan Anies: Barusan Saya di WA, Isinya Rahasia

JAKARTA – Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, mengungkapkan dirinya terus berkomunikasi dengan para mantan Gubernur DKI Jakarta. Itu termasuk dengan Anies Baswedan. Ia mengaku baru saja menerima pesan dari Anies, tapi enggan membeberkan isinya.

Diketahui, RK -sebutan Ridwan Kamil- tengah menjalin komunikasi dengan para mantan Gubernur Jakarta. Hal itu dilakukan untuk berbagi pengalaman dalam memimpin Ibu Kota.

Ridwan Kamil telah melakukan pertemuan dengan Fauzi Bowo pada awal September lalu. Selain itu, dia juga sudah bersilaturahmi dengan Sutiyoso.

Akan tetapi, sampai sekarang mantan Gubernur Jawa Barat itu belum juga bertemu Anies. Padahal, Anies adalah Gubernur Jakarta terakhir, sebelum Pj Gubernur, Heru Budi.

Ridwan Kamil membeberkan dirinya terus berkomunikasi dengan para mantan Gubernur Jakarta di sela-sela kesibukannya berkampanye agar bisa berdiskusi dan berbagi pengalaman. Kini, dia mengaku telah mendapatkan balasan dari Anies lewat pesan WhatsApp (WA).

“Komunikasi terus dilakukan ya, jadwal kampanye juga sangat padat. Barusan ini saya di WA sama Pak Anies, isinya rahasia,” kata Ridwan Kamil kepada awak media, setelah melakukan kunjungan ke RW 08 Kelurahan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat.