Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil soal Silaturahmi dengan Anies: Barusan Saya di WA, Isinya Rahasia

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |11:29 WIB
Ridwan Kamil soal Silaturahmi dengan Anies: Barusan Saya di WA, Isinya Rahasia
Ridwan Kamil soal silaturahmi dengan Anies : Barusan saya di WA, isinya rahasia. (Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

JAKARTA – Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, mengungkapkan dirinya terus berkomunikasi dengan para mantan Gubernur DKI Jakarta. Itu termasuk dengan Anies Baswedan.  Ia mengaku baru saja menerima pesan dari Anies, tapi enggan membeberkan isinya.

Diketahui, RK -sebutan Ridwan Kamil- tengah menjalin komunikasi dengan para mantan Gubernur Jakarta. Hal itu dilakukan untuk berbagi pengalaman dalam memimpin Ibu Kota.

Ridwan Kamil telah melakukan pertemuan dengan Fauzi Bowo pada awal September lalu. Selain itu, dia juga sudah bersilaturahmi dengan Sutiyoso.

Akan tetapi, sampai sekarang mantan Gubernur Jawa Barat itu belum juga bertemu Anies. Padahal, Anies adalah Gubernur Jakarta terakhir, sebelum Pj Gubernur, Heru Budi.

Ridwan Kamil membeberkan dirinya terus berkomunikasi dengan para mantan Gubernur Jakarta di sela-sela kesibukannya berkampanye agar bisa berdiskusi dan berbagi pengalaman. Kini, dia mengaku telah mendapatkan balasan dari Anies lewat pesan WhatsApp (WA).

“Komunikasi terus dilakukan ya, jadwal kampanye juga sangat padat. Barusan ini saya di WA sama Pak Anies, isinya rahasia,” kata Ridwan Kamil kepada awak media, setelah melakukan kunjungan ke RW 08 Kelurahan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement