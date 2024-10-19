Semua Pihak Diminta Sukseskan Pelantikan Prabowo-Gibran

JAKARTA - Ratusan kalangan intelektual muda dan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan mengadakan diskusi serta dialog interaktif langsung dengan para pembicara yang mengangkat tema, “Peluang Bonus Demografi dan Indonesia Maju di Bawah Kepemimpinan Prabowo-Gibran”

Acara diskusi publik yang digelar di Gedung KNPI, Jakarta timur, menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya dari tokoh muda, seperti mantan KORPUS BEM, PTKIN, hingga Ketua Umum KNPI.

Diskusi ini juga mendorong semua pihak untuk menyukseskan acara pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka pada besok, Minggu 20 Oktober 2024.

Pembahasan ini juga mengingat jelang pelantikan Presiden dan Wapres terpilih Prabowo-Gibran. Dalam diskusi ini juga membahas konteks kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang akan mengeksplorasi strategi dan kebijakan yang dapat diambil untuk memanfaatkan berbagai peluang demi kemajuan bangsa.

Ketua Panitia Penyelenggara Diskusi Rio Trypl mengatakan bahwa Indonesia saat ini tengah memasuki fase bonus demografi, yang mana proporsi penduduk usia produktif mencapai angka yang signifikan.

“Fenomena ini memberikan peluang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, asalkan dikelolah dengan strategi yang tepat,” ujarnya, Sabtu (19/10/2024).

Potensi ini dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti pengangguran, kualitas pendidikan, dan akses layanan kesehatan yang merata. Menurut dia, kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan menawarkan harapan baru dalam mengelolah tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada.

“Yang mana Bapak Prabowo, dengan pengalama nya luas di bidang politik dan militer, serta mas Gibran yang merupakan seorang pengusaha muda dengan perspektif segar yang memiliki potensi untuk merumuskan Kebijakan yang responsif dan inovatif,” paparnya.