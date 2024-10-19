Polisi Siapkan Pengamanan Lalin di Hambalang Jelang Pelantikan Presiden

BOGOR - Satlantas Polres Bogor menyiapkan skema pengamanan lalu lintas dalam rangka pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pengamanan tersebut disiapkan khususnya di sepanjang jalur yang biasa dilintasi oleh Prabowo di wilayah Hambalang.

Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama mengatakan bahwa pihaknya menerjunkan sekitar 80 personel dalam pengamanan jalur tersebut. Belum ditambah oleh personel bantuan dari Ditlantas Polda Jabar, Brimob, TNI, Satpol PP, Dishub dan lainnya.

"Mungkin jumlahnya bisa sampai ratusan personel," kata Rizky kepada wartawan, Sabtu (19/10/2024).

Personel tersebut akan ditempatkan mulai dari sekitar kediaman pribadi Prabowo di wilayah Hambalang hingga Tol Jagorawi. Adapun rekayasa yang akan dilakukan salah satunya penutupan arus.

"Sudah digladikan misalkan beliau naik turun anggota sudah siap digelar. Ada sedikit rekayasa penutupan jalan, ketika beliau naik atau turun," jelasnya.

Penutupan tersebut hanya dilakukan di beberapa persimpangan jalan di sepanjang jalur yang akan dilintasi Prabowo. Sedangkan, titik lainnya lalu lintas akan dibiarkan mengalir seperti biasa.

"(Penutupan) hanya sesaat saja dimana kendaraan di persimpangan dihentikan sementara sampai rangkaian lewat. Kalau di jalur pemukiman atau yang cukup sempit apabila kendaraan searah dengan rangkaian maka kita akan arahkan dulu sementara ke kantong-kantong pakir, (kendaraan) yang sebaliknya normal berjalan seperti biasa," ungkap Rizky.