Warga Cempaka Baru Gantungkan Harapan ke Ridwan Kamil-Suswono

JAKARTA – Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, mendatangi warga RW 08 Kelurahan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Sabtu (19/10/2024). Warga mengungkapkan harapan mereka kepada pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO).

Ridwan Kamil menyambangi warga RW 08, Kelurahan Cempaka Baru, tanpa ditemani wakilnya. Ia pun disambut hangat masyarakat setempat.

Di sana Ridwan Kamil menyampaikan program-programnya lebih dulu. Selepas itu, gantian dirinya yang mendengarkan keluhan-keluhan dari warga setempat.

Istri Ketua RW 08, Rita, senang dengan kedatangan Ridwan Kamil ke kampungnya. Kata dia, mayoritas dari warganya memberikan dukungan untuk politikus Partai Golkar itu dalam Pilkada 2024 di Jakarta.

“Alhamdulillah sambutannya meriah ya, antusias warga saya. Memang di sini, mayoritas dari kami mendukung Pak Ridwan Kamil,” kata Rita kepada Okezone, Sabtu (19/10/2024).

Rita mengungkapkan alasan mengapa banyak warganya yang mendukung RIDO. Salah satunya adalah kepedulian yang ditunjukkan Ridwan Kamil kepada ibu-ibu.

“Alasannya kami ngelihatnya Pak Ridwan Kamil bagus gitu, terus dia peduli juga sama ibu-ibu. Tadi bisa lihat sendiri kan dia langsung nyamperin ibu-ibu foto, langsung ramah, langsung menganggap keluarga, jadi hangat suasananya gitu,” tuturnya.