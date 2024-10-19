Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Senang Timses RIDO Gelar Cek Kesehatan Gratis, Warga Harap Sebulan Sekali

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |18:35 WIB
Senang Timses RIDO Gelar Cek Kesehatan Gratis, Warga Harap Sebulan Sekali
Senang timses RIDO gelar cek kesehatan gratis, warga harap sebulan sekali. (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Warga Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta, antusias mengikuti kegiatan cek kesehatan gratis yang digelar tim sukses (timses) pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), pada Sabtu (19/10/2024). 

Lebih dari 200 warga RT3/RW3 menghadiri kegiatan tersebut. Mereka menilai cek kesehatan gratis merupakan hal penting. Itu mengingat akses kesehatan di Jakarta masih cukup mahal.

Koordinator timses TIDO Cipulir Erna menyebut, kegiatan cek kesehatan gratis mendapat dukungan penuh dari warga. Bahkan, aspirasinya cek kesehatan gratis bisa dilanjutkan, bila nanti paslon RIDO bisa memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. 

“Acara hari ini sangat antusias warga-warganya, juga pada mendukung program kesehatan. Mereka sangat antusias banget, mereka mau tiap bulan ya cek kesehatan,” ujar Erna saat ditemui di lokasi. 

“Permintaan dari warga sebulan sekalilah, kan itu (program-red) bagus banget,” ujarnya.

Tak hanya di aspek kesehatan, timses Ridwan Kamil-Suswono juga menginisiasi adanya kegiatan sembako murah. Di Cipulir, cukup tukar uang Rp2.000 warga bisa mendapatkan 1 kilogram (kg) minyak goreng. 

“Ada juga tebus murah sembako, minyak goreng, cukup Rp2.000 saja mereka suda dapat minyak goreng,” kata Erna. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement