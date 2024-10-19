Senang Timses RIDO Gelar Cek Kesehatan Gratis, Warga Harap Sebulan Sekali

JAKARTA - Warga Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta, antusias mengikuti kegiatan cek kesehatan gratis yang digelar tim sukses (timses) pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), pada Sabtu (19/10/2024).

Lebih dari 200 warga RT3/RW3 menghadiri kegiatan tersebut. Mereka menilai cek kesehatan gratis merupakan hal penting. Itu mengingat akses kesehatan di Jakarta masih cukup mahal.

Koordinator timses TIDO Cipulir Erna menyebut, kegiatan cek kesehatan gratis mendapat dukungan penuh dari warga. Bahkan, aspirasinya cek kesehatan gratis bisa dilanjutkan, bila nanti paslon RIDO bisa memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

“Acara hari ini sangat antusias warga-warganya, juga pada mendukung program kesehatan. Mereka sangat antusias banget, mereka mau tiap bulan ya cek kesehatan,” ujar Erna saat ditemui di lokasi.

“Permintaan dari warga sebulan sekalilah, kan itu (program-red) bagus banget,” ujarnya.

Tak hanya di aspek kesehatan, timses Ridwan Kamil-Suswono juga menginisiasi adanya kegiatan sembako murah. Di Cipulir, cukup tukar uang Rp2.000 warga bisa mendapatkan 1 kilogram (kg) minyak goreng.

“Ada juga tebus murah sembako, minyak goreng, cukup Rp2.000 saja mereka suda dapat minyak goreng,” kata Erna.