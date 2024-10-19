Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Ulujami Antusias Cek Kesehatan Gratis dari RIDO, Jumlahnya Membeludak

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |18:53 WIB
Warga Ulujami Antusias Cek Kesehatan Gratis dari RIDO, Jumlahnya Membeludak
Warga Ulujami cek kesehatan gratis (Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

JAKARTA – Warga Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, antusias mengikuti tes kesehatan gratis dari pasangan calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO). Bahkan, jumlahnya sampai membeludak melebihi kuota yang disiapkan panitia.

Tes kesehatan gratis tersebut digelar tim pemenangan RIDO yang didukung Partai Gerindra, pada Sabtu (19/10/2024) siang. Ratusan warga berkumpul di The Amir Center 2 yang berlokasi di Jalan Inspeksi, Kelurahan Ulujami.

Berdasarkan pantauan iNews Media Group di lokasi, tes kesehatan gratis yang diselenggarakan RIDO itu dimulai pada pukul 14.00 WIB. Sekira lebih dari 100 orang langsung menyerbu The Amir Center 2 bahkan sebelum dibuka.

Usai satu jam dibuka, tes kesehatan itu sudah hampir memenuhi kuota yang disediakan panitia yakni 200 orang. Salah satu pengurus DPC Gerindra Jakarta Selatan, Amirullah, yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan acara ini pun melihat antusiasme warga sangat luar biasa.

“Ya kebetulan hari ini saya jadi tuan rumah. Ini kegiatan bakti sosial pengobatan gratis bagi warga. Ini alhamdulillah dialokasikan untuk 200 warga dan warga antusias, bisa dilihat tadi kita buka jam 2 (siang) tapi dari jam 12 sudah ada yang datang,” kata Amirullah di lokasi, Sabtu (19/10/2024).

Warga yang datang mendapatkan beberapa layanan dalam tes kesehatan gratis dari RIDO ini. Mulai dari konsultasi kesehatan hingga pengecekan gula darah, kolesterol dan asam urat.

Selain itu, jika didiagnosis menderita penyakit, tim dokter yang bertugas akan langsung memberi mereka obat dan vitamin. Semuanya gratis.

 

