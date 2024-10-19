Pramono Anung : Jakarta Akan Lebih Persija!

JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor 3, Pramono Anung ditagih janji salah satu anak muda yang mengaku suporter perihal kandang atau home base dari Persija Jakarta saat kampanye di hadapan kalangan Gen Z dan Millenial di Taman Langsat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (19/10/2024).

"Apakah nanti Persija bisa tetap main di Jakarta atau gimana?" tanya Ajid salah satu suporter dari Kemayoran.

Menanggapi hal itu, Pramono menekankan bahwa Jakarta akan lebih Persija dengan arti Persija nantinya memiliki home base di Jakarta.

"Secara prinsip saya jawab begini, Jakarta akan lebih Persija, maka Persija akan punya home base di Jakarta," ucap Pramono.

Pramono menjanjikan pembenahan transportasi dan infrastruktur penunjang dari Jakarta Internasional Stadium (JIS) yang bisa menjadi kandang Persija dan menjadi kebanggan baru warga Jakarta nantinya.

"Sehingga kalau sarana transportasinya bagus, orang daei daerah dari manapun datang ke Jakarta yang dicari bukan lagi Sudirman-Thamrin, tapi ke JIS beli merchandise Persija, Witan, Rizky Ridho dsb. Maka itu menjadi kebanggan baru bagi warga Jakarta dan siapapun yang akan datang ke Jakarta," ujarnya.