Ketum Jakmania Ikut Kampanye, Pramono: Kenal Sejak Dia Kecil

JAKARTA - Ketua Umum Jakmania, Dicky Soemarno hadir dalam kampanye Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung bersama Gen Z dan Millenial di Taman Langsat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Sabtu (19/10/2024).

Menanggapi hal itu, Pramono mengaku sudah kenal Dicky sejak kecil ada juga hadir pentolan sekaligus salah satu pendiri Jakmania, Ferry Indrasjarief alias Bung Ferry diminta untuk menjenguk Gugun Gondrong yang juga Eks Ketum Jakmania itu.

"Saya sama Dicky, kenal sejak Dicky kecil, jadi saya disamperin Dicky karena ada juga salah satu pendiri Jakmania (Bung Ferry) dan mereka mengusulkan untuk menengok Gugun. Saya dan Gugun sudah kenal lama sekali. Bahkan ketika awal-awal sakit bersama Presiden Jokowi (menjenguk)," ujar Pramono Anung.

Pramono menekankan jika terpilih dalam Pilkada Jakarta 2024 akan menjadikan Jakarta lebih Persija.

"Pokoknya seperti yang saya sampaikan tadi ketika ada pertanyaan yang paling penting Jakarta lebih Persija," ucapnya.

Sebelumnya Pramono menekankan bahwa Jakarta akan lebih Persija dengan arti Persija nantinya memiliki home base di Jakarta. "Jakarta akan lebih persija, maka Persija akan punya home base di Jakarta," ucap Pramono.