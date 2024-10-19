Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pilkada Jakarta 2024, Pramono: Saya Tidak Pernah Berniat Maju

Yulia Sri Kanti , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |20:44 WIB
Pilkada Jakarta 2024, Pramono: Saya Tidak Pernah Berniat Maju
Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung/Okezone
A
A
A

JAKARTA -  Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, angkat bicara soal alasannya maju di Pilkada DK Jakarta. Pramono juga angkat bicara soal dinasti politik yang sering diarahkan padanya.

Hal tersebut diungkapkannya dalam sebuah acara bertajuk ‘Pram Uncensored’ yang digelar di Wisma Staco Building, Jalan Casablanca, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Saat itu, Pramono mendapat pertanyaan dari Eko Widodo, seorang yang mengaku sebagai 'Anak Abah'. Eko mempertanyakan perihal keterlibatan Pramono dan anaknya, Hanindhito Himawan Pramana atau Dito, dalam kontestasi politik.

“Pilpres lalu, pasangan 01 dan 03 sama-sama menolak narasi dinasti politik. Sekarang, Mas Pram maju jadi calon gubernur, sementara anak Mas Pram mencalonkan lagi sebagai Bupati Kediri. Bagaimana tanggapan Mas Pram?” tanya Eko.
 

Menanggapi pertanyaan tersebut, Pramono mengungkapkan bahwa ia dan Dhito sebenarnya tidak berencana untuk maju. Menurutnya, baik dirinya maupun anaknya 'dipaksa' untuk ikut dalam Pilkada Serentak 2024.

“Saya dan Dhito sama-sama tidak punya niat untuk maju. Dhito pada periode sebelumnya pun tidak mencalonkan diri, tapi dipaksa untuk ikut serta. Nasibnya sama dengan saya,” kata Pramono.

Politikus PDIP ini  menyadari bahwa narasi dinasti politik tengah diarahkan kepada keluarganya, namun ia menegaskan bahwa tidak ada upaya melobi atau memaksakan kehendak untuk terjun ke dunia politik.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/338/3102295/pilkada_jakarta-Nudi_large.jpg
KPU DKI Pastikan Penetapan Gubernur Terpilih 9 Januari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/338/3101634/kpdu_jakarta-751J_large.jpg
Pekan Depan, KPU DKI Gelar Penetapan Pemenang Pilgub 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/338/3094569/pilkada-sjAy_large.jpg
Raih Suara Terbanyak Pilkada Jakarta, Pramono Ternyata Sandang Sabuk Hitam Dan IV Karate-Do Tako Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/338/3086652/pilkada_2024-8RDO_large.jpg
Kupas Program Pramono-Rano, Balai Warga Vol 3 Bahas Transportasi Publik Bareng Revisi Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/338/3081450/cagub_jakarta_ridwan_kamil_pamer_mobil_curhat_ke_warga_jakarta-kEFj_large.jpeg
Sapa Warga Cilandak, Ridwan Kamil Pamer Mobil Curhat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/338/3078052/pilkada_serentak-KyYa_large.jpg
Ridwan Kamil Akan Bangun Disneyland di Kepulauan Seribu Lebih Keren dari Singapura
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement