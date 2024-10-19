Pramono Ingin JIS Jadi Destinasi Wisata Baru seperti Old Trafford

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, ingin Jakarta International Stadium (JIS) seperti Stadion Old Trafford milik Manchester United atau Stamford Bridge kandang Chelsea di Inggris.

Diketahui kedua stadion itu menjadi salah satu destinasi bagi wisatawan yang datang ke kota Manchester atau London, terutama bagi para pecinta sepakbola dunia.

"Saya membayangkan ketika suatu hari datang ke London, Inggris pasti yang kita tuju Old Trafford, Chelsea, Arsenal, stadion-stadion mereka yang memorable bagi penggemar bola," kata Pramono di Taman Langsat, Jakarta Selatan, Sabtu (19/10/2024).

Menurut Pramono, warga Indonesia khususnya Jakarta, sangat mencintai sepakbola. Karena itu, jika akses menuju ke JIS diperbaiki, maka stadion tersebut akan menjadi destinasi wisata bagi wisatawan.

Pramono mengungkapkan pengalamannya saat menonton konser Dewa 19 atau mereka yang menonton konser Bruno Mars saat manggung di JIS. Ia menyebut, banyak keluhan jauh dan sulitnya akses transportasi di JIS.

"Kemudahan fasilitas (transportasi) harus dilakukan karena begitu cinta masyarakat bukan hanya Jakarta tapi seluruh Indonesia," ucapnya.

(Angkasa Yudhistira)