Bapera Jakpus Bagikan Makan Siang Gratis, Ajak Warga Pilih Ridwan Kamil-Suswono

JAKARTA - Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Jakarta Pusat bagikan sebanyak 100 boks makan siang gratis pada warga di Kelurahan Kemayoran, Jakarta Pusat.

Ketua Bapera Jakrta Pusat, Fauzan Irvan mengatakan, kegiatan mengunjungi warga sambil membagikan makan siang gratis melibatkan masyrakat di daerah Kemayoran, terutama anak muda dan tokoh masyrakatnya.

"Total 100 boks makan siang gratis yang dibagikan pada warga di Kelurahan Kemayoran, dan setiap minggu akan ada Program ini sehingga tercapai target 1.111 Box makan gratis untuk Warga di Jakpus," kata Fauzan Irvan, disela-sela kegiatan bagi-bagi makan siang gratis di Kelurahan Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (19/10/2024).

Bang Fauzan, sapaan karibnya, menjelaskan kegiatan bagi-bagi makan siang gratis ini merupakan upaya mensosialisasikan visi-misi serta program unggulan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO).

"Harapannya, warga bisa semakin mengenal Ridwan Kamil dan Suswono melalui visi misi serta program kerja dalam mensejahterakan, membahagiakan juga memajukan Jakarta menjadi kota global yang berdaya saing," ujarnya.

"Setelah warga mengenal program kerja RIDO, kedepan mereka akan menetapkan dan memantapkan pilihannya untuk memilih pempinnya; Ridwan Kamil-Suswono," imbuhnya.



(Angkasa Yudhistira)