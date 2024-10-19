Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gerindra Harap Warga Lebih Simpatik pada Program RIDO Usai Gelar Tes Kesehatan Gratis

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |22:31 WIB
Gerindra Harap Warga Lebih Simpatik pada Program RIDO Usai Gelar Tes Kesehatan Gratis
Ridwan Kamil dan Suswono (foto : MNC Media)
JAKARTA Partai Gerindra sangat mengapresiasi program tes kesehatan gratis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, dalam kampanye mereka. Hal itu diharapkan bisa membuat masyarakat bersikap lebih simpatik dengan program-program yang dicanangkan oleh duet berjuluk RIDO itu.

Tes kesehatan gratis digelar oleh RIDO di sejumlah titik di Jakarta pada Sabtu (19/10/2024). Program tersebut dilakukan dengan bantuan para partai pendukung mereka, tak terkecuali Partai Gerindra.

Salah satu tes kesehatan dari RIDO yang difasilitasi oleh Partai Gerindra terletak di The Amir Center, Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, yang dimulai pada pukul 14.00 WIB. Ratusan warga berkumpul karena sangat antusias untuk mengikutinya.

Fasilitas yang tersedia di tes kesehatan bertajuk Pengobatan Gratis bareng RIDO itu pun beragam, mulai dari cek gula darah, kolesterol dan asam urat hingga konsultasi kesehatan. Selain itu, masyarakat yang terdiagnosa menderita penyakit akan langsung diberikan obat-obatan dan juga vitamin oleh tim dokter.

Partai Gerindra pun berharap program tes kesehatan gratis tersebut bisa membuat program-program yang disiapkan oleh RIDO semakin menarik simpati masyarakat. Pasalnya, program ini dapat dirasakan langsung oleh warga. Hal itu diungkapkan oleh salah satu anggota DPC Jakarta Selatan Partai Gerindra, Amirullah, yang didapuk sebagai panitia pelaksana tes kesehatan di Ulujami itu.

“Harapannya tentu agar masyarakat bisa lebih simpatik dengan program-program Pak Ridwan Kamil,” kata Amirullah kepada Okezone.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
