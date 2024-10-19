Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Momen Pramono Joget Jedag Jedug di Taman Langsat

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |22:38 WIB
Momen Pramono Joget Jedag Jedug di Taman Langsat
Pramono Anung joget Jedag Jedug di Taman Langsat (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menyapa anak Gen Z dan Millenial yang hadir di Taman Langsat, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu (19/10/2024) sore. Uniknya Pramono kali ini unjuk kebolehan dengan karoke dan joget jedag-jedug (JJ) ala TikTok.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi mengenakan kaos berwarna hitam dan cukin batik bergambar ondel-ondel. Pramono saat datang langsung menyapa dan berkaraoke dengan lagu 'Kasih Tak Sampai' yang dinyanyikan oleh Padi. 

Tak hanya itu, Pramono juga terlihat membawakan lagu 'Si Doel Anak Sekolahan' karya Rano Karno alias Bang Doel yang merupakan Cawagubnya. Ia juga asyik berjoget 'JJ' dengan lagu 'DJ Bang Dika' dan lagu lainnya.

Hadir dalam kegiatan itu diantaranya, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Chica Koeswoyo; Pentolan Jakmania Ferry Indrasjarief alias Bung Ferry; dan Ketua Umum Jakmania, Dicky Soemarno.

Diberitakan sebelumnya, Pramono Anung, ingin Jakarta International Stadium (JIS) seperti Stadion Old Trafford milik Manchester United atau Stamford Bridge kandang Chelsea di Inggris.

 

Halaman:
1 2
      
