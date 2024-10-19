Ridwan Kamil Bakal Hadirkan Arsitektur Gerbang Bertema Betawi

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil memiliki komitmen untuk melestarikan kebudayaan Betawi. Salah satunya menghadirkan kesenian betawi di pintu masuk atau gerbang suatu wilayah.

Selain itu, pria yang akrab disapa Kang Emil ini juga menekankan pentingnya penguatan lembaga adat kesenian betawi.

"Bagian dari kongkritnya, pelestarian lembaga adat didirikan kemudian juga arsitektur Betawi di gerbang -gerbang komplek kita hadirkan," ucap Kang Emil kepada wartawan di Jakarta Barat, Sabtu (19/10/2024).

Menurutnya agar kebudayaan betawi ini terus lestari perlu juga dikenalkan kepada para pelajar. Maka dari itu, jika terpilih sebagai Gubernur Jakarta dia berencana memasuki kesenian betawi ke kurikulum pelajaran.

"Kurikulum berbasis kebudayaan Betawi juga nanti jadi masuk ke kurikulum sekolah," sambungnya.

Selain itu, pihaknya juga akan mewajibkan setiap Kecamatan menggelar pentas budaya setiap satu bulan sekali. Para pelaku UMKM pun bisa berjualan di tempat yang diadakan acara pentas budaya.

"Nanti saya wajibkan kecamatan-kecamatan melakukan (pentas budaya) kan jadi ramai kan sanggar-sanggar hidup lagi warga juga bahagia sebulan sekali malam senin kira-kira begitu konsepnya ini bagian dari melestarikan budaya dan menolong UMKM," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)