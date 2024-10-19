200 Komunitas Relawan Deklarasi Dukung Ridwan Kamil-Suswono

JAKARTA - Sebanyak 200 komunitas relawan mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 01 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO). Ratusan relawan itu berasal dari tujuh komunitas dari berbagai elemen masyarakat.

Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco mengatakan, jumlah relawan di setiap komunitas bervariasi. Mulai dari puluhan orang hingga ratusan orang.

“Secara total yang terdaftar itu sekitar 200 (komunitas) relawan, dan deklarasi ini adalah hari yang ke-5, dan rata-rata yang deklarasi ada 6-7 komunitas. Jadi yang sudah deklarasi kurang lebih sekitar 35 komunitas relawan,” kata Baco di DPD Golkar DKI Jakarta, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/10/2024).

Baco mengklaim, sejumlah komunitas relawan yang mendukung RIDO dalam Pilkada Jakarta 2024 ini, bergerak atas keinginannya sendiri.

Para relawan bekerja sama dalam memenangkan pasangan RIDO melalui jalur darat dan udara. Jalur darat yakni dengan tatap muka dan diskusi di permukimannya, sementara jalur udara melalui media siber.

Selain itu, relawan yang melakukan deklarasi akan dilibatkan pada beberapa kegiatan kampanye. Salah satunya adalah blusukan dan program aksi yang dilakukan oleh Tim Pemenangan RIDO.

“Ada beberapa program aksi dari tim RIDO yang akan segera diturunkan melalui peperangan darat, dan yang pelaksanannya bersama relawan dan ormas,” ujar Baco.

“Jadi nanti ada pengobatan gratis, ada sembako murah, ada bagi-bagi kacamata gratis dan ada bagi-bagi susu gratis,” sambungnya.

Baco menyebut, lokasi program nantinya akan memprioritaskan permukiman padat penduduk dan yang memerlukan bantuan. Dia berharap, program ini bisa menjadi solusi masyarakat Jakarta, terutama yang memang membutuhkan.

“Kami rata-rata menyasar daerah yang padat penduduk, dan yang kira-kira memang membutuhkan pengobatan gratis, kacamata baca gratis, tebus murah sembako, dan membutuhkan susu gratis,” ujarnya.