Kapolri dan Panglima Pastikan Kepulangan Presiden ke-7 Jokowi ke Solo Berjalan Aman dan Lancar

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mendapatkan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Mereka berdua mendapatkan tugas untuk mengawal secara langsung kepulangan dari Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke Kota Solo, Jawa Tengah, Minggu (20/10/2024).

"Alhamdulillah sesuai perintah Pak Presiden Prabowo Subianto untuk jaga, kawal, antar memastikan semua kegiatan bisa berjalan dengan baik, semuanya telah selesai. Alhamdulillah saat ini saya dan Panglima segera kembali ke Jakarta," kata Sigit di kediaman Jokowi.

Menurut Sigit, seluruh rangkaian pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pun seperti yang diharapkan. Yakni, berjalan aman, damai dan lancar.

"Alhamdulillah, semua berjalan dengan baik, seluruh kegiatan pengamanan kita tahu dari mulai kediaman, ke MPR, ke Istana, lanjut kepulangan Pak Jokowi ke Solo," ujar Sigit.